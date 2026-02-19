Το αρνητικό σερί του Ολυμπιακού που επαναλήφθηκε για πρώτη φορά μετά το 2010.

Ο Ολυμπιακός όχι απλά δεν κατάφερε να επικρατήσει τις Μπάγερ Λεβερκούζεν χθες το βράδυ στο «Γεωργιος Καραϊσκάκης» και να πάρει έστω και ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League, αλλά έμεινε άσφαιρος για ακόμα ένα ματς. Το τρίτο στην σειρά συγκεκριμένα...

Είχε προηγηθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό όπου οι Πειραιώτες γνώρισαν την ήττα με 1-0, ακολούθησε η λευκή ισοπαλία στην Λιβαδειά κόντρα στην ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και χθες με τους Γερμανούς δόθηκε η συνέχεια.

Αυτό, το να μείνουν δηλαδή χωρίς γκολ για τρία συνεχόμενα παιχνίδια, δεν είναι κάτι που το κάνουν συχνά οι «ερυθρόλευκοι». Για την ακρίβεια, είχε να συμβεί από το φινάλε της σεζόν 2009-2010, όπου ο Ολυμπιακός είχε τερματίσει στην 5η θέση.

Τότε λοιπόν, την 3η αγωνιστική είχε γνωρίσει την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 1-0, κάτι το οποίο επαναλήφθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά, ενώ τέλος την 5η αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλος εντός έδρας με τον Άρη με 0-0.

Ολυμπιακός χωρίς νίκη

Παράλληλα, από τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» δεν σκόραραν για τρίτο παιχνίδι, έμειναν χωρίς νίκη για το ίδιο διάστημα. Κάτι που είχε συμβεί και τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πριν από 1,5 χρόνο λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε μείνει στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στον Πειραιά, ακολούθησε η ήττα από τον Άρη με 2-1, ενώ στη συνέχεια ήρθε και η ήττα από την Λιόν με 2-0 για το Europa League.