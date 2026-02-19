Ατζέντης ΛεΜπρόν: «Αγαπώ τον Γιόκιτς, αλλά ο Έντουαρντς είναι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ»

O ατζέντης του ΛεΜπρόν, Ριτς Πολ έβγαλε το καπέλο στον Άντονι Έντουαρντς και τον έβαλε στο Νο.1 του ΝΒΑ.

Ο Ριτς Πολ είναι ίσως ο πιο διάσημος ατζέντης στο ΝΒΑ και το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεχωρίζει στο πελατολόγιο του. Μάλιστα με τον Βασιλιά είναι πολύ καλοί φίλοι εδώ και χρόνια.

Ο Πολ φιλοξενήθηκε στο Game Over και εξέφρασε την άποψη πως ο Άντονι Έντουαρντς είναι ο κορυφαίος παίκτης στο ΝΒΑ.

«Δεν μπορεί να παρακολουθήσεις ένα ματς του ΝΒΑ κάθε βράδυ και να πεις" Αυτός ο τύπος είναι καλύτερος από τον Άντονι Έντουαρντς. Αγαπώ τον Γιόκιτς, αλλά όχι», ήταν τα λόγια του.

Σε μια λίγκα που τα τελευταία βραβεία MVP έχουν πάει σε μη Αμερικανούς παίκτες (Γιάννης, Γιόκιτς, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ), ο Έντουαρντς είναι η μεγάλη ελπίδα των Αμερικανών, αφού οι θρύλοι Κάρι, ΛεΜπρόν και Ντουράντ βρίσκονται πλέον στα 35+ χρόνια.