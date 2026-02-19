Ατζέντης ΛεΜπρόν: «Αγαπώ τον Γιόκιτς, αλλά ο Έντουαρντς είναι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ»
Ο Ριτς Πολ είναι ίσως ο πιο διάσημος ατζέντης στο ΝΒΑ και το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεχωρίζει στο πελατολόγιο του. Μάλιστα με τον Βασιλιά είναι πολύ καλοί φίλοι εδώ και χρόνια.
Ο Πολ φιλοξενήθηκε στο Game Over και εξέφρασε την άποψη πως ο Άντονι Έντουαρντς είναι ο κορυφαίος παίκτης στο ΝΒΑ.
«Δεν μπορεί να παρακολουθήσεις ένα ματς του ΝΒΑ κάθε βράδυ και να πεις" Αυτός ο τύπος είναι καλύτερος από τον Άντονι Έντουαρντς. Αγαπώ τον Γιόκιτς, αλλά όχι», ήταν τα λόγια του.
Σε μια λίγκα που τα τελευταία βραβεία MVP έχουν πάει σε μη Αμερικανούς παίκτες (Γιάννης, Γιόκιτς, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ), ο Έντουαρντς είναι η μεγάλη ελπίδα των Αμερικανών, αφού οι θρύλοι Κάρι, ΛεΜπρόν και Ντουράντ βρίσκονται πλέον στα 35+ χρόνια.
Rich Paul says Ant is the best player in the NBA 👀— NBACentral (@TheDunkCentral) February 18, 2026
“You can’t watch a game on any given night against anybody and look at that game and say, ‘Oh, that person is better than Anthony Edwards.’ I love Jokic, but no.”
(Via Game Over/h/t @NBA__Courtside)
pic.twitter.com/Ao3VJ0j0dF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.