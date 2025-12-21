Ο σπουδαίος Χρήστου χάρισε το μετάλλιό του σε νεαρή κολυμβήτρια στο Χειμερικό Κύπελλο

Ο Απόστολος Χρήστου είναι σπουδαίος εντός κι εκτός πισίνας, καθώς δώρισε σε νεαρή κολυμβήτρια το μετάλλιο από τη νίκη του στα 100μ. ύπτιο στο Χειμερινό Κύπελλο.

Καλύτερο δώρο Χριστουγέννων δεν θα μπορούσε να φανταστεί νεαρή κολυμβήτρια του ΝΟ Αλεξανδρούπολης, στη διάρκεια του Χειμερινού Κυπέλλου Κολύμβησης, που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης».

Πρωταγωνιστές ο Απόστολος Χρήστου και η μικρή Ελένη, που ήταν εθελόντρια στη διοργάνωση και το βράδυ του Σαββάτου (20/12) επέστρεψε στο σπίτι της έχοντας τμετάλλιο που είχε κατακτήσει λίγες ώρες πριν ο «ασημένιος» ολυμπιονίκης από τη νίκη του στα 100μ. ύπτιο.

Μετά την απονομή των μεταλλίων η μικρή πλησίασε δειλά τον Απόστολο Χρήστου και τον παρακάλεσε για μια selfie.

Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού, όχι μόνο δεν της χάλασε το χατίρι, αλλά προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση.

«Θες μήπως και το μετάλλιο;» είπε ο Χρήστου και πριν προλάβει καν το κοριτσάκι να σκεφτεί και να απαντήσει, το κρέμασε στο λαιμό της, με τη μικρή Ελένη να μένει άφωνη με την ενέργειά του.

Η ιστορία με τα σκουφάκια

Ο Απόστολος Χρήστου μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αποτελεί αθλητή θρύλο για τον ελληνικό αθλητισμό.

Toν Μάιο στο εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης στη Θεσσαλονίκη, ο συναθλητής του στον Ολυμπιακό, Απόστολος Παπαστάμος αγωνίστηκε με σκουφάκι που έγραφε το όνομά του.

Ο Χρήστου τότε είχε δηλώσει: «Η αλήθεια είναι ότι πολλά παιδιά θέλουν το σκουφάκι με το όνομά μου. Ζητάω από τους χορηγούς μου να έχω περισσότερα σκουφάκια στην κατοχή μου, για να μην αφήνω κανένα παιδί παραπονεμένο».

Πηγή: thrakisports.gr