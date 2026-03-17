Ξανθόπουλος: «Είναι δύσκολο, αλλά ο κόσμος θα μας δώσει την ώθηση και θα βάλει πίεση στον ΠΑΟΚ»

O Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για τον επαναληπτικό κόντρα στον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Πριν από λίγες μέρες ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, επικρατώντας του Περιστερίου με 101-77 στο «PAOK Sports Arena». Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης θα υποδεχθούν την Τετάρτη (18/3, 19:30, ΕΡΤ2) την ομάδα της Θεσσαλονίκης στον δεύτερο προημιτελικό του FIBA Europe Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες που έχουν.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για το ματς και στάθηκε στον κόσμο της ομάδας που θα δώσει ώθηση και θα βάλει πίεση στον ΠΑΟΚ με σκοπό μια μεγάλη ανατροπή.

«Παίζουμε τον δεύτερο αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ για την πρόκριση μας στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Είναι το δεύτερο ημίχρονο, μιας σειράς. Δυστυχώς στο πρώτο ημίχρονο δεν εμφανιστήκαμε έτσι όπως έπρεπε και ο ΠΑΟΚ πήρε μια διαφορά 24 πόντων», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε και αυτό που έχω πει και στους παίκτες μου είναι να παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και από κει και πέρα να ανεβάσουμε τον ρυθμό και τις κατοχές, προκειμένου να κερδίσουμε κάθε δεκάλεπτο που είναι πολύ σημαντικό. Και να φτάσουμε στο τρίτο 10λεπτο έχοντας μια διαφορά, έτσι ώστε να βάλουμε πίεση στους παίκτες του ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουμε κάθε πιθανότητα πρόκρισης στα ημιτελικά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω όμως ότι θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας, που θα μας δώσει έξτρα ώθηση και θα βάλει περισσότερη πίεση στην ομάδα του ΠΑΟΚ».

Όσο για το κομμάτι της τακτικής, εξήγησε: «Πρέπει να βάλουμε περισσότερο τα κορμιά μας, γιατί στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ πήγαινε πιο δυνατά στις διεκδικούμενες μπάλες και από κει και πέρα, αν βρεθούμε σε μια καλή ημέρα όσον αφορά το τρίποντο, ίσως έχουμε λίγες παραπάνω πιθανότητες να κερδίσουμε με μεγαλύτερη διαφορά».