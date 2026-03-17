Ούτε μια, ούτε δυο, αλλά έξι συνολικά αποχωρήσεις αναμένεται να υπάρξουν το προσεχές καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο του «ξεσκαρταρίσματος» που θέλει να πραγματοποιήσει ο σύλλογος.

Οι «Μερένγκχες» που έμειναν εκτός Κόπα Ντελ Ρέι, είναι στο -4 από την κορυφή της La Liga και την Μπαρτσελόνα, έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες για να «σώσουν» τη χρονιά στο Champions League, όπου απόψε (17/3, 22:00) καλούνται να υπερασπιστούν το υπέρ τους 3-0 στο «Έτιχαντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, με φόντο την οκτάδα.

Αρκετές αλλαγές αναμένονται στον σύλλογο το καλοκαίρι, καθώς πέραν του προπονητή, η «βασίλισσα» θέλει να... επεξεργαστεί και το υπάρχον ρόστερ, με την γερμανική BILD να παρουσιάζει τους 6 ποδοσφαιριστές που πρόκειται να αφήσουν τη Μαδρίτη.

Βάσει του εν λόγω κειμένου, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Νταβίντ Αλάμπα, του οποίου το συμβόλαιο λήγει και δεν θα ανανεωθεί. Από εκεί και πέρα, Ντάνι Καρβαχάλ και Αντόνιο Ρούντιγκερ βρίσκονται στην ίδια κατηγορία (λήξη συμβολαίου), όμως ακόμη... παίζεται το τι μέλλει γενέσθαι, με τις πιθανότητες παραμονής να μην είναι υπέρ τους.

Φερλάν Μεντί και Φραν Γκαρθία είναι δυο ποδοσφαιριστές που επίσης τεστάρονται, και σε περίπτωση που δεν πείσουν πως μπορούν να συμβάλλουν, είτε ο ένας, είτε και οι δυο θα αποτελέσουν παρελθόν. Τέλος, ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Εντουάρντο Καμαβινγκά, με τον Γάλλο μέσο να μην έχει πολύ χρόνο συμμετοχής τελευταία και τους ανθρώπους της Ρεάλ να περιμένουν προτάσεις κοντά στα 50 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουν.