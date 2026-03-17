Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Πιθανό να παίξει στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός αν περάσει τη Μπέτις»

Ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να παίξει και πάλι στο ΟΑΚΑ, αν περάσει τη Μπέτις και μάλιστα ίσως με όλο το γήπεδο διαθέσιμο.

Μία σημαντική εξέλιξη μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten σχετικά με το τι θα συμβεί με το επόμενος εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, σε περίπτωση που εκείνος καταφέρει τη Πέμπτη (19/03) και ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις και φτάσει έτσι στα προημιτελικά του Europa League.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» εξήγησε πως, μετά από νέες επαφές, φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το εντός έδρας ματς των «πρασίνων» στα προημιτελικά να γίνει και πάλι στο ΟΑΚΑ ενώ μέχρι χθες το σενάριο της Λεωφόρου, η οποία έχει πάρει κανονικά άδεια, φαινόταν ως το πιθανότερο ενδεχόμενο.

Μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι πιθανό να είναι διαθέσιμο ολόκληρο το γήπεδο προς χρήση, για πρώτη φορά μετά τα καλοκαιρινά προκριματικά και το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ.