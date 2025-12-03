Ο Ανδρέας Βαζαίος στην επιστροφή του στη δράση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα είναι στον τελικό στα 100μ. μικτή ομαδική στο ευρωπαϊκό 25άρας.

Ο Ανδρέας Βαζαίος μετά την απουσία 18 μηνών από την αγωνιστική δράση και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, επέστρεψε στις πισίνες και στους τελικούς. Ο 31χρονος κολυμβητής σημειώνοντας 52.31 εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό στα 100μ. μικτή ατομική στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας, που θα γίνει την Πέμπτη (4/12, 20:06, ΕΡΤ 2 Σπορ).

Ο Βαζαίος προκρίθηκε με τον 8ο χρόνο, κολυμπώντας πιο αργά από τον προκριματικό, 52.09, όμως το σημαντικό είναι ότι θα βρεθεί ξανά στον βατήρα τελικού σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας, εκεί όπου έχει κατακτήσει εννέα μετάλλια σε ατομικό και ένα σε ομαδικό (τρία χρυσά, τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα) τα περισσότερα από κάθε άλλον Έλληνα κολυμβητή.

O Ελβετός Νόε Πόντι με 51.24 ήταν ο ταχύτερος στα ημιτελικά, με τον Γάλλο, Μαξίμ Γκρουσέ να ακολουθεί σε 51.37 και τον αυστριακό Λούκα Μλαντένοβιτς σε 51.57.

Ξανά πανελλήνιο ρεκόρ η Νικόλ Παυλοπούλου

Η Νικόλ Παυλοπούλου μέσα σε λίγες ώρες πέτυχε και πάλι πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 100μ. μικτή ατομική γυναικών, καθώς στον ημιτελικό σημείωσε ακριβώς στο ένα λεπτό (1:00.00), βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό του δευτερολέπτου το ρεκόρ που είχε σημειώσει στον προκριματικό (1:00.01).

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια πήρε τη 15η θέση στην κατάταξη, με την οκτάδα του τελικού να κλείνει στα 59.16 κι απλά έμεινε η αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας να κατέβει το φράγμα των 60 δευτερολέπτων στο αγώνισμα.

«Είναι λίγο ψυχολογικό να πέφτει εκατοστό-εκατοστό το ρεκόρ, ήθελα να κατέβω το λεπτό, είναι ένα φράγμα ωραίο, ήμουν πολύ κοντά, του χρόνου τώρα», δήλωσε στην ΕΡΤ.