Χαρμολύπη για την Άννα Ντουντουνάκη, στον αγώνα μπαράζ στα 50μ. πεταλούδα, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ με 25.04, όμως έμεινε εκτός τελικού στο ευρωπαϊκό 25άρας.

Ένα απίθανο σενάριο επεφύλασσε για την Άννα Ντουντουνάκη ο αγώνας μπαράζ με τη Σλοβένα, Νέζα Κλάντσαρ για μια θέση στον τελικό στα 50μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο στην Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η 30χρονη Ελληνίδα με χρόνο 25.04 κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, τα 25.09 από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Καζάν στις 2 Νοεμβρίου 2021, όμως δεν πήρε την πρόκριση στον τελικό, καθώς η Νέζα Κλάντσαρ τερμάτισε σε 25.01.

Η Ντουντουνάκη έτσι δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που είχε από την προ διετίας διοργάνωση στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Και οι δυο κολυμβήτριες λίγη ώρα νωρίτερα είχαν σημειώσει τον ίδιο χρόνο στα ημιτελικά (25.25) κι οδηγήθηκαν στον αγώνα μπαράζ, όπου κολύμπησαν σαν... τρελές και με τους χρόνους που σημείωσαν θα είχαν αποφύγει με άνεση την έξτρα διαδικασία. Η Κλάνσταρ θα μπει στον τελικό με τα 25.25 και η Αννα Ντουντουνάκη, κατέλαβε την 9η θέση στο αγώνισμα.

Η οκτάδα του τελικού

1.Μπερίλ Κασταλντελό (Γαλλία) 25.00

2.Μαρτίνε Ντάμποργκ (Δανία) 25.06

3.Αντζελίνα Κόλερ (Γερμανία) 25.06

4.Ρος Βανοτερντάικ (Βέλγιο) 25.06

5.Μάικε ντε Βαρντο (Ολλανδία) 25.09

6.Σίλβια ντι Πιέτρο (Ιταλία) 25.10

7.Λουίζ Χάνσον (Σουηδία) 25.16

8. Νέζα Κλάντσαρ (Σλοβενία) 25.25

Oι ελληνικές συμμετοχές την Τετάρτη (3/12)

Πρωί - Προκριματικά

11:00 100μ μικτή ατομική Ανδρών (Απόστολος Παπαστάμος)

11:11 100μ μικτή ατομική Ανδρών (Ανδρέας Βαζαίος)

11:14 100μ μικτή ομαδική Γυναικών (Νικόλ Παυλοπούλου)

11:48 200μ ελεύθερο Ανδρών (Δημήτρης Μάρκος)

12:56 1.500μ ελεύθερο ανδρών (Βασίλης Κακουλάκης)

Απόγευμα