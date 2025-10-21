Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου μέχρι τις 20 Μαΐου 2026 θα στεγάσει τις ανάγκες των σωματείων του υγρού στίβου της Θεσσαλονίκης.

Μπροστά στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί για τους αθλητές και τις αθλήτριες της Θεσσαλονίκης, με τη μη λειτουργία του Εθνικού Κολυμβητηρίου για λόγους ασφάλειας κι εντάθηκε με την ακύρωση της συμφωνίας με τον Δήμο Παύλου Μελά, για τη χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σταυρούπολης, τελικά η λύση, έστω και για επτά μήνες, βρέθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου, που φέρνει το όνομα του Ολυμπιονίκη της υδατοσφαίρισης, Άγγελλου Βλαχόπουλου.

Όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά της πολιτείας, επήλθε συμφωνία με τον Δήμο Ωραιοκάστρου, έτσι ώστε το κολυμβητήριο να δοθεί στη διάθεση της ΚΟΕ όλη τη χειμερινή περίοδο, για την προσωρινή φιλοξενία των αθλητών και σωματείων.

Με ενέργειες του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και τη συνεργασία της Προέδρου των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης, Δήμητρας Γιαννιού, του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη και του Προέδρου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκου Γιάννόπουλου, θα χρησιμοποιηθεί άμεσα και όλη τη χειμερινή περίοδο η κολυμβητική δεξαμενή του Δήμου Ωραιοκάστρου, για την προσωρινή φιλοξενία των αθλητών και σωματείων.

Όπως σημειώνεται «από την πρώτη στιγμή της αναστολής της λειτουργίας του Εθνικού Κολυμβητηρίου, η πολιτεία έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των αθλούμενων και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, χωρίς διακοπή.

Έτσι, με αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, επιλέχθηκε η λύση του κολυμβητηρίου στο Ωραιόκαστρο, μετά την υπαναχώρηση του Δήμου Παύλου Μελά από τη συμφωνία λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σταυρούπολης, την οποία το Υπουργείο Αθλητισμού είχε δεσμευθεί να στηρίξει οικονομικά για όλη τη χειμερινή περίοδο».

Η σχετική «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσεως Δημοτικού Κολυμβητηρίου υπογράφηκε στο γραφείο του κ. Βρούτση, από τους κ. Τσακίρη και Γιαννόπουλο, παρουσία της κ. Γιαννιού και προβλέπει, πως για επτά μήνες, έως τις 20 Μαΐου 2026, η ΚΟΕ θα χρησιμοποιεί καθημερινά (για 7 ώρες) τις 6 από τις 8 κολυμβητικές διαδρομές, ενώ οι άλλες δύο θα παραμείνουν προς χρήση από τον Δήμο, έναντι συνολικού τιμήματος 240.000 ευρώ. Το παραπάνω ποσό θα δοθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού στην ΚΟΕ, ως έκτακτη επιχορήγηση και η Ομοσπονδία θα το αποδώσει στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε: «Από την πρώτη μέρα θέσαμε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Το Εθνικό Κολυμβητήριο λειτουργούσε από το 1970 χωρίς οικοδομική άδεια και χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μια κατάσταση επικίνδυνη και αδιανόητη για όσους το χρησιμοποιούσαν. Από την ίδια στιγμή, όμως, κινηθήκαμε για να βρούμε άμεσες εναλλακτικές.

Με τη συμβολή του Προέδρου της ΚΟΕ, Κυριάκου Γιαννόπουλου, της προέδρου των ΕΑΚΘ, Δήμητρας Γιαννιού βρήκαμε τελικά έναν πολύτιμο, υπεύθυνο και αποτελεσματικό σύμμαχο, τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη. Η λύση αυτή δίνει ανάσα στους αθλητές και αποδεικνύει ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους στην πράξη.

Σε αναγνώριση της συνεργασίας και της υπεύθυνης στάσης του Δήμου Ωραιοκάστρου, προχωράμε στην ουσιαστική ενίσχυσή του: Έχουν ήδη δρομολογηθεί 5,7 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον αρμόδιο Υπουργό, Θοδωρή Λιβάνιο, για την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, που θα μετατραπεί σε ένα από τα πιο σύγχρονα της Ελλάδας, με πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση και ανοιγοκλειόμενη οροφή — παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν και τη διεξαγωγή μεγάλων διεθνών διοργανώσεων».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, επισήμανε ότι ο Δήμος δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος: «Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο κάλεσμα του Υπουργείου Αθλητισμού, γιατί οφείλουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και στη νέα γενιά να στηρίξουμε τον αθλητισμό.

Ο κ. Βρούτσης απέδειξε με πράξεις ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα με ρεαλισμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Το Ωραιόκαστρο συμβάλλει ενεργά ώστε να μη χαθεί ούτε μία μέρα προπόνησης για τους αθλητές του υγρού στίβου».

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της οριστικής λύσης: «Η παραχώρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου για τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, δίνει μια ουσιαστική — έστω και προσωρινή — απάντηση στις ανάγκες του υγρού στίβου. Η σημερινή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και συνεννόησης, και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Δήμαρχο για την εξαιρετική συνεργασία και τη συμβολή τους».

Σε ό,τι αφορά στις ενέργειες επαναλειτουργίας του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, ενός από τα ιστορικότερα αθλητικά κέντρα της χώρας, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, η εκπόνηση στατικών μελετών και η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ουσιώδεις ελλείψεις δεκαετιών, με στόχο να επανεκκινήσει με πλήρη ασφάλεια και σύγχρονες προδιαγραφές το επόμενο διάστημα.