Santorini Experience: Δράκου, Σίσκος και Στάμου μίλησαν για την εμπειρία τους στην κάμερα του Gazzetta

Το Santorini Experience έκανε τη δική του έναρξη τη φετινή σεζόν με τον αγώνα κολύμβησης, με την Νόρα Δράκου και τους Απόστολο Σίσκο και Κωνσταντίνο Στάμου να μιλούν για την εμπειρία τους στην κάμερα του Gazzetta.

Η μαγική βουτιά και η εκκίνηση από το ηφαίστειο της Σαντορίνης στο κολυμβητικό αγώνα σήμαναν την έναρξη του φετινού Santorini Experience...

Ένα τριήμερο γεμάτο αθλητισμό ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Ο αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας με φόντο την Καλντέρα και τελικό προορισμό το παλιό λιμάνι του νησιού, συνδυάζει φύση και αθλητισμό σε ένα από τα πιο γραφικά μέρη της Ελλάδας.

Συμμετέχουν όλοι χωρίς περιορισμούς! Όλος ο κόσμος, διαφόρων ηλικιών, μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει διάκριση. Από ερασιτέχνες της κολύμβησης έως Ολυμπιονίκες. Όλοι είναι ίσοι και όλοι αγωνίζονται για τη χαρά τη συμμετοχής και τη διαφήμιση του υγιή αθλητισμού.

Η Νόρα Δράκου, ο Απόστολος Σίσκος και ο Κωνσταντίνος Στάμου έλαβαν μέρος στον αγώνα 2,4 χιλιομέτρων (1.5 μίλι) και μίλησαν στην κάμερα του Gazzetta για την εμπειρία τους. Οι σκέψεις τους, οι δηλώσεις τους και η χαρά τους ήταν κοινή, αλλά αυτό που τόνισαν ήταν πως αυτό που έζησαν πέρα από πρωτόγνωρο ήταν θαυμάσιο!

Ο Κωνσταντίνος Στάμου συνόδευσε την εμπειρία του με την τρίτη θέση. Ωστόσο δεν είχε σημασία γι΄αυτόν καθώς δήλωσε πολύ χαρούμενος που είδε κόσμο όλων των ηλικιών να συμμετέχει και να διαφημίζει έτσι την κολύμβηση.

Από την άλλη, η Νόρα Δράκου που επίσης συνόδευσε την συμμετοχή της στο Santorini Experience με βάθρο, μίλησε για τη σημαντικότητα τέτοιων event τονίζοντας πως αν και προτιμά τις μικρές αποστάσεις δεν θα σταματήσει να λαμβάνει μέρος σε τέτοιες διοργανώσεις οι οποίες αποτελούν μόνο καλό για τον αθλητισμό και τη χώρα.

Τέλος, ο Απόστολος Σίσκος περιέγραψε κατενθουσιασμένος τα όσα βίωσε στη διαδρομή. «Χάζευα το βυθό, τη θάλασσα, το τοπίο. Απλά μαγικό!» ήταν κάποια από τα λόγια του νεαρού κολυμβητή!