Πανελλήνιο ρεκόρ ο Κακουλάκης, πρόκριση ο Παπαθεοδώρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων
Με πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων συνδύασε ο Βασίλης Κακουλάκης την παρουσία του στα 800μ. ελεύθερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι της Ρουμανίας.
Ο 18χρονος κολυμβητής πήρε μέρος στις αργές σειρές του αγωνίσματος, όπου με 7:58.90 σημείωσε τον 2ο καλύτερο χρόνο, βελτιώνοντας παράλληλα το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων, που ήταν 8:00.00 και το είχε σημειώσει στις 2 Μαΐου 2025 στο «Ακρόπολις».
Τώρα ο Κακουλάκης θα περιμένει να γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (21/8, 19:02) και η γρήγορη σειρά με οκτώ κολυμβητές για να μάθει την τελική του κατάταξη.
Νωρίτερα ο Νίκος Παπαθεοδώρου πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στα 50μ. ύπτιο εφήβων, που θα γίνουν την Πέμπτη (21/8, 18:44). Ο 16χρονος σημείωσε 25.97 στα προκριματικά και πήρε το 16ο και τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά.
Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με επίδοση στα 23:00 πήρε την 20ή θέση στα 50μ. ελεύθερο εφήβων, με τη 16άδα να κλείνει στα 22.95. Τέλος στα 50μ. πεταλούδα νεανίδων η Ηλέκτρα Μαγκώτσιου με χρόνο 27.40 κατατάχθηκε στην 23η θέση και η Δέσποινα Πυρίλη με νέο ατομικό ρεκόρ στα 27.48 ήταν 25η.
