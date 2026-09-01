Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο ο Στέφανος Ξένος στον Τάραντα
Το πρώτο μετάλλιο από την εθνική ομάδα καράτε στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, ήρθε από τον Στέφανο Ξένο. Ο 26χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής και δις πρωταθλητής Ευρώπης, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο kumite -60κ., προσθέτοντας μια νέα επιτυχία στη ζηλευτή συλλογή του.
Συγκεκριμένα, ο Ξένος στη φάση των «16» νίκησε τον Ιταλό, Κριστιάν Σαμπατίνο με 7-0, στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο του Αλβανού, Οργκές Αρίφι με 2-1 και πέρασε στα ημιτελικά.
Εκεί ηττήθηκε από τον Κοσοβάρο, Ισλάμ Σελμανί με 11-3 κι έτσι έπαιξε στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, όπου νίκησε τον Κύπριο, Ανδρέα Γαβριήλ με 4-1 και κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Στις άλλες ελληνικές συμμετοχές η Χριστίνα Παπά πήρε την 5η θέση στα -50κ. και ο Γιώργος Μπαλιώτης την 5η θέση στα -67κ.
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