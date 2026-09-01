Ο Στέφανος Ξένος πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Το πρώτο μετάλλιο από την εθνική ομάδα καράτε στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, ήρθε από τον Στέφανο Ξένο. Ο 26χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής και δις πρωταθλητής Ευρώπης, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο kumite -60κ., προσθέτοντας μια νέα επιτυχία στη ζηλευτή συλλογή του.



Συγκεκριμένα, ο Ξένος στη φάση των «16» νίκησε τον Ιταλό, Κριστιάν Σαμπατίνο με 7-0, στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο του Αλβανού, Οργκές Αρίφι με 2-1 και πέρασε στα ημιτελικά.

Εκεί ηττήθηκε από τον Κοσοβάρο, Ισλάμ Σελμανί με 11-3 κι έτσι έπαιξε στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, όπου νίκησε τον Κύπριο, Ανδρέα Γαβριήλ με 4-1 και κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Στις άλλες ελληνικές συμμετοχές η Χριστίνα Παπά πήρε την 5η θέση στα -50κ. και ο Γιώργος Μπαλιώτης την 5η θέση στα -67κ.