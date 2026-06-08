Η ΕΟΚ-Κ στις «Ημέρες Θάλασσας 2026» του Δήμου Πειραιά

η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing σε συνεργασία με το σωματείο “Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.”, συμμετείχε στις εκδηλώσεις «Ημέρες Θάλασσας 2026» του Δήμου Πειραιά.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και Κυματολίσθησης με Σανίδα (ΕΟΚ-Κ), σε συνεργασία με το σωματείο “Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.”, συμμετείχε στις εκδηλώσεις «Ημέρες Θάλασσας 2026» του Δήμου Πειραιά με δράση γνωριμίας των πολιτών με τα αθλήματα του Κάνοε-Καγιάκ και του SUP στην Πλατεία Αλεξάνδρας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, παιδιά και ενήλικες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά τα αθλήματα της Ομοσπονδίας, δοκιμάζοντας Καγιάκ σε καγιακοεργόμετρο και SUP σε ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή έξω από τo νερό. Στην παρουσίαση και καθοδήγηση του κοινού συνέβαλαν οι προπονητές του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., κα Εύη Τσίρου για το SUP και κ. Σπύρος Σπύρου για το Κάνοε-Καγιάκ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο οποίος συμμετείχε στη δράση δοκιμάζοντας το άθλημα του SUP, και η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Ανδριάνα Ζαρακέλη, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το έργο και τις δράσεις της Ομοσπονδίας, καθώς και για τις προοπτικές ανάπτυξης των θαλάσσιων αθλημάτων.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ-Κ, κ. Γιώργος Αθανασίου, δήλωσε: «Οι Ημέρες Θάλασσας αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία να φέρουμε τα αθλήματα της Ομοσπονδίας πιο κοντά στους πολίτες. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Πειραιά για την άψογη διοργάνωση, το σωματείο του Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. για τη συνεργασία και όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή δράση. Στόχος μας είναι όλο και περισσότερα παιδιά και ενήλικες να γνωρίσουν τα αθλήματα της θάλασσας και τις αξίες που αυτά πρεσβεύουν»