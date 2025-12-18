Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη αξιολόγηση αθλητών και αθλητριών για το Κανόε Καγιάκ Sprint

Το Σάββατο (13/12) ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση αθλητρών και αθλητριών στο Κανόε Καγιάκ Sprint.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η αξιολόγηση αθλητριών/των Κάνοε Καγιάκ Sprint το Σάββατο 13/12/2025, στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινια.

Στις δοκιμασίες συμμετείχαν 53 αθλήτριες/τες από 11 αθλητικά σωματεία οι οποίοι αξιολογήθηκαν στη βάρκα(2*2000μ) και στο τρέξιμο (5000μ)

Δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή των αθλητών/αθλητριών από τη Θεσσαλονίκη (ΙΟΘ & ΝΑΟΚΘ) και από τα Ιωάννινα (Ν.Ο Παμβώτιδας), λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Αθλητές/τριες που επιλέχθηκαν από την 1η αξιολόγηση, βάσει της κατάταξης, ήταν οι παρακάτω:

ΚΑΓΙΑΚ

1) Νικολάου Χρήστος (ΝΟΣ)

2) Μάτσας Χρήστος (ΝΑΣ)

3) Ντβουλιατ Βλαντισλαβ (ΧΑΛ)

4) Τζινιέρης Τρύφων (ΝΑΣ)

5) Δουμένη Μαργαρίτα- (ΝΑΣ)

6) Παυλή Σοφία (ΝΑΣ)

7) Καλαβρουζιώτης Ιωάννης (ΜΕΣ)

8) Ντέκα Ειρήνη (ΜΕΣ)

ΚΑΝΟΕ

1) Δημόπουλος Στέφανος (ΙΟΘ)

Ακολούθησε ολιγοήμερο κοινόβιο προετοιμασίας στο οποίο συμμετείχαν αθλητές Δημόπουλος Στέφανος, Ντβουλιατ Βλαντισλαβ, Τζινιέρης Τρύφων, Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Παυλή Σοφία και Ντέκα Ειρήνη.

Παρόντες τόσο στην αξιολόγηση όσο και στο κοινόβιο προετοιμασίας ήταν ο επικεφαλής ομοσπονδιακός προπονητής Zdzislaw Szubski και ο ομοσπονδιακός προπονητής Μανόλης Αγγελάκης.