Η Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ – SUP – Surf παρούσα στην ιστορική πρωτοβουλία του Υπουργού Αθλητισμού

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ – SUP – Surf ήταν παρούσα στην ιστορική πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού και εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για την απόφαση να δοθεί, για πρώτη φορά, η δυνατότητα σε όλες τις Εθνικές Ομάδες όλων των αθλημάτων και όλων των ηλικιών να προετοιμάζονται στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας χωρίς κανένα κόστος.

Η σημαντική αυτή απόφαση:

• Ανακουφίζει οικονομικά τις Ομοσπονδίες και τις Εθνικές Ομάδες.

• Διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική προετοιμασία των αθλητών και προπονητών,

• Ενισχύει τον στόχο της αθλητικής αριστείας και των διεθνών διακρίσεων.

• Στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό.

Η Ομοσπονδία μας θεωρεί την πρωτοβουλία αυτή ως σταθμό για την ανάπτυξη όλων των αθλημάτων που εκπροσωπεί και δεσμεύεται να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρονται, ώστε οι αθλητές και οι αθλήτριές μας να συνεχίσουν να τιμούν την Ελλάδα με τις επιδόσεις και την αφοσίωσή τους.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Βρούτσης Ιωάννης για την έμπρακτη στήριξή του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ – SUP – Surf