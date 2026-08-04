Βασιλική Αλεξανδρή: Πέμπτη θέση στο τεχνικό σόλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Η Βασιλική Αλεξανδρή κατέλαβε την πέμπτη θέση στο τεχνικό σόλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ίρις Τίο Κάσας.

Με την πέμπτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο ολοκλήρωσε η Βασιλική Αλεξανδρή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η οποία είχε κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο στο συγκεκριμένο αγώνισμα τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, παρουσίασε σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το ελεύθερο πρόγραμμα, όπου είχε τερματίσει έβδομη. Συγκέντρωσε 243.8917 βαθμούς, επίδοση που δεν αποδείχθηκε αρκετή για να της εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ίρις Τίο Κάσας από την Ισπανία με 263.6250 βαθμούς, επικρατώντας με οριακή διαφορά της Βασιλίνα Χαντόσκα από τη Λευκορωσία, η οποία αγωνίζεται ως ουδέτερη αθλήτρια και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 263.3817 βαθμούς. Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέλαβε η Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ με 258.0400 βαθμούς.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συνεχίζεται στις 17:00, όταν η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί στον απευθείας τελικό του τεχνικού προγράμματος του ομαδικού.

Η πρώτη οκτάδα στο τεχνικό σόλο γυναικών

Ίρις Τίο Κάσας (Ισπανία) – 263.6250

Βασιλίνα Χαντόσκα (Ουδέτερη/Λευκορωσία) – 263.3817

Κλάρα Μπλέγερ (Γερμανία) – 258.0400

Ενρίκα Πίκολι (Ιταλία) – 246.8250

Βασιλική Αλεξανδρή (Ελλάδα) – 243.8917

Μαρλούς Στεενμπέεκ (Ολλανδία) – 243.4267

Βαλέρια Πλεχάνοβα (Ουδέτερη/Ρωσία) – 242.2349

Μαρία Αλαβίτζε (Γεωργία) – 240.0183