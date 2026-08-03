Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 7η η Βασιλική Αλεξανδρή στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο

Στην 7η θέση στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, κατετάγη η Βασιλική Αλεξανδρή.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είχε προκριθεί στον τελικό ως 8η στον προκριματικό του αγωνίσματος, συγκέντρωσε 267.4188 βαθμούς στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός βάθρου και τελικά στην 7η θέση σε σύνολο 12 αθλητριών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αδερφές της Βασιλικής, Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρία, ήταν κυρίαρχες στο Ντουέτο φέτος στο Παρίσι καθώς κατέκτησαν δύο χρυσά μετάλλια, τόσο στο Τεχνικό όσο και στο Ελεύθερο.

Η Βασιλική Αλεξανδρή θα έχει ακόμη μία ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο, καθώς το πρωί της Τρίτης (4/8, 10:00) όταν διεξάγεται το τεχνικό πρόγραμμα του σόλο.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της η Λευκορωσίδα Βασιλίνα Χαντόσκα (αγωνιζόμενη ως ουδέτερη), η οποία συγκέντρωσε 292.3887 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της τη Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ (289.2463 β.) και την Ισπανίδα Ιρις Τίο Κάσας (284.5550 β.).

Τα αποτελέσματα στον τελικό

1. Βασιλίνα Χαντόσκα (Ουδέτερη/Λευκορωσία) 292.3887 βαθμοί 2. Κλάρα Μπλέγερ (Γερμανία) 289.2463 3. Ιρις Τίο Κάσας (Ισπανία) 284.5550 4. Ενρίκα Πίκολι (Ιταλία) 270.0475 5. Μαρλούς Στεενμπέεκ (Ολλανδία) 269.2087 6. Βαλέρια Πλεχάνοβα (Ουδέτερη/Ρωσία) 268.9412 7. Βασιλική Αλεξανδρή (ΕΛΛΑΔΑ) 267.4188 8. Μαρία Αλαβίτζε (Γεωργία) 263.4851