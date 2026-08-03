Το τρίτο φιλικό του Ατρομήτου επί πολωνικού εδάφους απέναντι στη Σταλ άλλαξε ώρα.

Ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (5/8) τη Σταλ, στο τρίτο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ωστόσο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, η ώρα της αναμέτρησης άλλαξε.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 12:00 ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας (16:30 τοπική ώρα Πολωνίας) και θα διεξαχθεί στο Pilkarski Stadium.

Αυτό θα είναι το τρίτο φιλικό προετοιμασίας του Ατρομήτου επί πολωνικού εδάφους και το πρώτο απέναντι σε ομάδα που δεν προέρχεται από την Κύπρο. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, η ομάδα του Περιστερίου επικράτησε του Άρη Λεμεσού, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Ανόρθωση.

Η αναμέτρηση με τη Σταλ αποτελεί το επόμενο σημαντικό τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.