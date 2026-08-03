Πρωτοφανής απόφαση της Κόμο: Θα κόβει τα διαρκείας όσων χάνουν... αδικαιολόγητα τρία σερί ματς
Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική σεζόν, καθώς φέτος θα αγωνιστεί στο Champions League. Ο σύλλογος είδε τα εισιτήρια διαρκείας να κάνουν... φτερά, ωστόσο οι Ιταλοί θέλουν να σιγουρευτούν πως οι φίλαθλοι θα προσέρχονται κανονικά στο γήπεδο.
Έτσι, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας αποφάσισε να εφαρμόσει ένα ένα πολύ αυστηρό και πρωτοφανές μέτρο, καθώς θα επιβάλει κυρώσεις στους οπαδούς της, που θα συνηθίζουν να απουσιάζουν στους εντός έδρας αγώνες της.
Ο ιταλικός σύλλογος όπως ανακοίνωσε, θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τα εισιτήρια διαρκείας των συγκεκριμένων φιλάθλων εάν χάσουν αδιακιολόγητα τουλάχιστον τρεις αγώνες.
«Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που θα χάσουν περισσότερους από τρεις εντός έδρας αγώνες χωρίς να έχουν ενημερώσει προηγουμένως τον σύλλογο και χωρίς βάσιμο λόγο, ενδέχεται να χάσουν το εισιτήριο διαρκείας τους και το δικαίωμά τους να το ανανεώσουν», δήλωσε ο σύλλογος στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε.
Οι διοικούντες την Κόμο θέλουν να γεμίζουν και οι 13.602 θέσεις του «Giuseppe Sinigaglia» ιδιαίτερα στα παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
🚨🚨| NEW: Como will 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐊𝐄 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏 of any season-ticket holder who misses three home games without valid reason. 🪪❌— CentreGoals. (@centregoals) August 2, 2026
The club wants to guarantee a full stadium every home game following their Champions League qualification.
[@RMCsport] pic.twitter.com/74cFw5Viga
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