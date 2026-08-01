Η Βασιλική Αλεξανδρή πήρε την πρόκριση στον τελικό του ελεύθερου σόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Την πρόκριση στον τελικό του ελεύθερου σόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, πήρε η Βασιλική Αλεξανδρή, που κατέλαβε την 8η θέση στον προκριματικό του αγωνίσματος, το πρωί του Σαββάτου (1/8).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η τρίτη από τις τρίδυμες αδερφές Αλεξανδρή που επαναπατρίστηκαν μετά από 14 χρόνια και αγωνίζονται πλέον για τα ελληνικά χρώματα, βαθμολογήθηκε με 246,5013 β. και κατετάγη όγδοη ανάμεσα σε 14 αθλήτριες που μετείχαν στον προκριματικό. Στον τελικό του ελεύθερου σόλο, που είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (3/8) στις 10:00, προκρίθηκαν οι 12 πρώτες.

Με την καλύτερη βαθμολογία του προκριματικού πέρασε τελικό η Λευκορωσίδα (αγωνίζεται με τα χρώματα της E.A.) Βασιλίνα Κχαντόσκα με 287,3999 β.

Το απόγευμα του Σαββάτου (17:50 ώρα Ελλάδας) αγωνίζονται στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου οι Άννα Μαρία Αλεξανδρή / Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες κατέκτησαν την Παρασκευή τοχρυσό μετάλλιο στο Τεχνικό Ντουέτο.

