Η Ελλάδα θα αγωνιστεί με την 4η καλύτερη επίδοση του προκριματικού στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος στο ομαδικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης πέρασε με την 4η επίδοση του προκριματικού στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος στο 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.

Σε έναν προκριματικό που έγινε με οκτώ συμμετοχές και διεξήχθη για να καθοριστεί η σειρά που θα αγωνιστούν οι οκτώ χώρες στον τελικό της Δευτέρας (3/8, 17:00), η εθνική ομάδα βαθμολογήθηκε με 220,6266β.

Για την Ελλάδα αγωνίστηκαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και Γεωργία Μυρτώ Ζαγκανά.

Καλύτερη στον προκριματικό ήταν η Ρωσία με 272,7400β. κι ακολούθησαν η Ισπανία (266,5275β.), με την Ιταλία (253,7041).

Το πρωί της Δευτέρας (3/8, 10:00) υπάρχει και η συμμετοχή της Βασιλικής Αλεξανδρή στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος στο σόλο.