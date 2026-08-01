Αδελφές Αλεξανδρή: «Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα»

Ιδιαίτερα συγκινημένες ήταν οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στις δηλώσεις τους, μετά το νταμπλ στο ντουέτο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.

Οι αδελφές Αλεξανδρή έκλεισαν με ονειρεμένο τρόπο την πρώτη παρουσία τους με τα εθνικά χρώματα και μιλώντας στην ΕΡΤ 2 Σπορ αφιέρωσαν τη διπλή επιτυχία τους στην Ελλάδα.

«Στόχος μας ήταν και πάλι το χρυσό μετάλλιο. Τα δώσαμε όλα, το ευχαριστηθήκαμε. Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα μας αυτές τις δυο μέρες.

Είχαμε να αγωνιστούμε ένα χρόνο, και στο ελεύθερο ντουέτο δυο χρόνια. Τη χορογραφία μας, την ολοκληρώσαμε πριν από ένα μήνα. Διαχειριστήκαμε άψογα το άγχος μας, και κατακτήσαμε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αυτό το χρυσό στο ελεύθερο ντουέτο μάς δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα, την οικογένειά μας, τις προπονήτριές μας και στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά. Το αφιερώνουμε σε όλους όσοι μας πίστεψαν από την αρχή.

Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ΚΟΕ, κ. Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΟΕ, κ. Κούβελο, την έφορο των καταδύσεων κ.Καράμπελα, που μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, και μας δίνουν με τον τρόπο τους πολύ μεγάλο κίνητρο. Τώρα το πρόγραμμα έχει διακοπές και μετά προετοιμασία για τις μεγάλες διοργανώσεις του 2027»..