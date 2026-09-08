Με 162 σκάφη από οκτώ χώρες φιλοξενεί η Ελλάδα στον Βόλο τους 54ους Βαλκανικούς Αγώνες Ιστιοπλοΐας και ελληνικό ενδιαφέρον στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα σε IQ FOiL και ILCA 6

Μία ακόμη σημαντική ιστορική διεθνή διοργάνωση θα φιλοξενήσει η χώρα μας. Ο λόγος για τους 54ους Βαλκανικούς Αγώνες ιστιοπλοΐας που θα διεξαχθούν στον Βόλο και συγκεκριμένα στον Παγασητικό κόλπο από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Διοργανωτής θα είναι ο Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και την υποστήριξη του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η τελευταία φορά που οι Βαλκανικοί Αγώνες είχαν διεξαχθεί στον Βόλο ήταν πριν από 38 χρόνια, οπότε ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι αυτή η διοργάνωση για την πόλη, την ευρύτερη περιοχή και γενικά τη Θεσσαλία.

Θα αγωνιστούν 162 σκάφη στις κατηγορίες Οπτιμιστ, ΙLCA 4 και ΙLCA 6 από 8 χώρες και αναλυτικά τις Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο και προσκεκλημένη χώρα τη Μολδαβία.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στα Οπτιμιστ με 20 σκάφη. Οι 10 ιστιοπλόοι πήραν την πρόκριση από το πανελλήνιο U13 της Πάτρας και οι υπόλοιποι 10 από το πανελλήνιο πρωτάθλημα U16 της Βόνιτσας. Συνολικά θα αγωνιστούν 100 σκάφη. Στα ILCA 4 οι συνολικές συμμετοχές θα είναι 39 (10 οι ελληνικές) και στα ILCA 6 θα είναι 23 (6 οι ελληνικές).

Τα Παγκόσμια πρωταθλήματα στις κατηγορίες IQ FOiL και ILCA 6

Με τρία σκάφη εκπροσωπείται η χώρας μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL που ξεκίνησε στο Γουέιμουθ της Μ. Βρετανίας.

Στις γυναίκες μετά τις τέσσερις πρώτες κούρσες η Δανάη Γιαννούλη είναι 14η με 36 βαθμούς σε σύνολο 70 σκαφών από 23 χώρες. Στα U23 είναι 7η.Οι θέσεις της ήταν 19η, 9η, 31η ( την αφαίρεσε) και 8η αντίστοιχα. Η Δανάη Ποντίφηξ τερμάτισε 33η, 21η, 45η (την αφαίρεσε), 20η και είναι 37η με 74 βαθμούς.

Στους άνδρες τρέχουν 109 σκάφη από 36 χώρες και ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 102ος με 91 βαθμούς. Τερμάτισε 31ος, 33ος (την αφαίρεσε), 29ος και 31ος αντίστοιχα.

Στην Ιρλανδία διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 γυναικών με τη συμμετοχή 108 σκαφών από 44 χώρες. Στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες η Ερμιόνη Γκίκα τερμάτισε 36η (την αφαίρεσε), 10η, 19η και με 29η βαθμούς είναι 35η στη γενική κατάταξη. Η Βαρβάρα Πόρτολου βρίσκεται στην 80η θέση με 70 βαθμούς. Οι θέσεις της ήταν 40 (την αφαίρεσε), 33 και 37 αντίστοιχα.