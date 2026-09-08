Ο Πανιώνιος σε μία λαμπρή εκδήλωση, παρουσίασε τις φανέλες του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τα αποκαλυπτήρια της φανέλας ενόψει της νέας σεζόν έκανε απόψε (08/09) η ΚΑΕ Πανιώνιος σε μία λαμπερή εκδήλωση στη Νέα Σμύρνη.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (08/09) στον «Πολύδωρου Γαλαξίας», η ΚΑΕ Πανιώνιος παρουσίασε την ομάδα, καθώς και τη φανέλα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Παναγιώτης Ηλιάδης, είπε

«Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε όλοι εδώ μαζί μας. Μια ιδιαίτερη μνεία στους ανθρώπους του Πανιωνίου. Ευχαριστούμε και τον Μύλωνα που είναι μαζί μας. Η Νέα Σμύρνη είναι αδιαίρετη. Πάντα θα είμαστε μαζί σε όλους. Όταν υπάρξει ανάγκη όλοι θα συσπειρωθούν. Ευχαριστούμε τη Novibet.

Ξεκινάμε με έναν και μοναδικό στόχο. Να επιστρέψει ο Πανιώνιος στη θέση που είναι η φυσική του θέση. Στη μεγάλη κατηγορία που χάσαμε πέρυσι. Έχουμε ένα εξαίρετο τιμ πολύ σοβαρούς επαγγελματίες. Εξαιρετικοί αθλητές που θα προσφέρουν τα μέγιστα. Να είναι μια χρονιά με υγεία όλους άπαντες. Έχουμε ανορεκτικούς γιατρούς μαζί μας εύχομαι να μην τους χρειαστούμε ποτέ. Να έχουμε όλοι μια καλή όμορφη και εποικοδομητική χρονιά σε όλα τα τμήματα.

Για οτιδήποτε ακούγεται ή εκφράσει. Ο Πανιώνιος είναι ένας και αδιαίρετος και έτσι θα συνεχίσει να είναι».