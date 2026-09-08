Νάπολι: Με επιτυχία το χειρουργείο του ΜακΤόμινεϊ, πόσο θα μείνει εκτος
Επιτυχημένη ήταν η επέμβαση στην καρδία του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, καθώς ο άσος της Νάπολι είχε εμφανίση μια «ήπια καλοηθή αρρυθμία» τις περασμένες ημέρες, με αποτέλεσμα να έχει ενολχήσεις και το θέμα να εξεταστεί από τους γιατρούς της ομάδας.
Έτσι, το πρωί της Τρίτης (8/9) ο Σκωτσέζος χαφ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με τον σύλλογο του Ιταλικού νότου να ενημερώνει πως όλα πήγαν κατ'ευχήν. Πλέον, το ερώτημα αφορά την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Βάσει της επίσημης ενημέρωσης των Παρτενοπέι, ο 29χρονος θα ξεκουραστεί για τις επόμενες εβδομάδες και εν συνεχεία θα επιστρέψει σταδιακά στις προπονήσεις.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Napoli have confirmed that Scott McTominay has undergone a successful heart procedure and is expected to return to first-team training in around 2 weeks.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 8, 2026
(Source: @sscnapoli) pic.twitter.com/1G8OzBSsUV
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