Η Ερμιόνη Γκίκα προσέθεσε άλλη μια μεγάλη επιτυχία στο παλμαρέ της, με τη 18χρονη ιστιοπλόο να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 Youth νέων-νεανίδων στο Άαρχους.

Ερμιόνη Γκίκα από... χρυσάφι και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 Youth νέων-νεανίδων στο Άαρχους της Δανίας! Η ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πριν από έναν μήνα στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης, πιστοποίησε με τον πλέον περίτρανο τρόπο την ανωτερότητα της στην ηλικία της, κατακτώντας με εντυπωσιακό τρόπο χρυσό μετάλλιο και στα νερά του Άαρχους.

Η 18χρονη ιστιοπλόος στις οκτώ μέρες που διήρκησε το πρωτάθλημα, επέδειξε απίστευτη σταθερότητα σε όλες της τις ιστιοδρομίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 11 ιστιοδρομίες που έγιναν, το χειρότερό της πλασάρισμα ήταν η 8η θέση, που ήρθε μόλις στην πρώτη κούρσα. Από κει και ύστερα ξεδίπλωσε το ταλέντο της έγραψε 6 συνεχόμενες πρωτιές αποκτώντας πλεονέκτημα στον χρυσό στόλο.



Η εξασφάλιση της πρώτης θέσης έγινε την Τετάρτη (19/8) στην τελευταία ημέρα των αγώνων όπου με τρεις πρωτιές στις ισάριθμες κούρσες κατάφερε να ξεφύγει από την Ιρλανδή, Σιένα Ράιτ, που μέχρι και την 8η ιστιοδρομία την απειλούσε με μόλις έναν βαθμό ποινής διαφορά (13 η Γκίκα, 14 η Ράιτ).



Στις 11 συνολικά ιστιοδρομίες που έγιναν, η Γκίκα κατέγραψε εννέα πρωτιές, μια όγδοη (την πέταξε) και μια έβδομη θέση, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα με 16 συνολικά βαθμούς ποινής, αφήνοντας δεύτερη τη Ράιτ με 40β. και τρίτη τη Χλόε Τέρνερ από τη Νέα Ζηλανδία με 59β.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Ερμιόνης Γκίκα είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες που θα φιλοξενηθούν στoν Τάραντα της Ιταλίας, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει την προσπάθεια πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, που αποτελεί και τον μεγάλο της στόχο.

Όπως και στο πρωτάθλημα Ευρώπης στην Καλαμαριά τον Ιούλιο, έτσι και τώρα στο Άαρχους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Ιάσων Κεφαλλωνίτης είχε την προπονητική καθοδήγηση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Στα 15 μετάλλια η Γκίκα από το 2022

Με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Άαρχους της Δανίας η Γκίκα έφθασε συνολικά στα 15 μετάλλια σε διεθνή διοργανώσεις από το 2022.