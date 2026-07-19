Ερμιόνη Γκίκα: Διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στα Ilca6
Η Ερμιόνη Γκίκα διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Ilca6, που φιλοξενήθηκε στην Καλαμαριά.
Η νεαρή πρωταθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Ilca6 που φιλοξενήθηκε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 45 αθλητριών.
Η Γκίκα λίγους μήνες πριν ανοίξει τον ολυμπιακό κύκλο πρόκρισης για το Λος Άντζελες, έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Η 18χρονη αθλήτρια έδειξε απίστευτη σταθερότητα στις τέσσερις πρώτες μέρες της διοργάνωσης όπου και απέκτησε διαφορά ασφαλείας 20 βαθμών από την δεύτερη της βαθμολογίας.
Στις 12 συνολικά ιστιοδρομίες που έγιναν η Γκίκα (2η, 2η, 2η, 2η, 8η, 2η, 9,η 2, 19η {την πέταξε}, 11η, 14η, 4) ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 58 συνολικά βαθμούς ποινής. Η δεύτερη Ιταλίδα Μαρίνα Μούρι είχε 79 και η τρίτη Τσέχα Μπεάτα Ντοκοπίλοβα 102 βαθμούς ποινής, αντίστοιχα.
Για το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής ιστιοπλοΐας ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία. Πέρσι είχε ανοίξει τον χορό των μεταλλίων στην Βιλαμούρα της Πορτογαλίας.
Η Γκίκα, με τον δεύτερο συνεχόμενη χρυσό μετάλλιο, επιβεβαίωσε και τις προβλέψεις της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, Eurilca, η οποία στην προαναγγελία της στην ιστοσελίδα του αγώνα, την είχε χρίσει ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση της κορυφής. Στον Θερμαϊκό κόλπο ο Ιάσωνας Κεφαλλωνίτης είχε την προπονητική καθοδήγηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η οποία όπως πάντα είχε την στήριξη του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου.
Στα 14 μετάλλια η Γκίκα
Με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην Θεσσαλονίκη η Γκίκα έφτασε τα 14 συνολικά μετάλλια από το 2022.
- 2022 (Πολωνία-ευρωπαϊκό): Χάλκινο U16 Ilca4
- 2022 (Πορτογαλία-παγκόσμιο): Ασημένιο U16 Ilca4
- 2023 (Ισπανία-ευρωπαϊκό): 2 χρυσά U16+U18 Ilca4
- 2023 (Βόλος-παγκόσμιο): 2 χρυσά U16+U18 Ilca4
- 2024 (Αργεντινή-παγκόσμιο): Ασημένιο U17 Ilca6
- 2024 (Ιταλία-παγκόσμιο): Ασημένιο U17 Ilca6
- 2024 (Ιρλανδία-ευρωπαϊκό): Χρυσό U17-χάλκινο U19 Ilca6
- 2025 (Πορτογαλία-ευρωπαϊκό): Χρυσό U19 Ilca6
- 2025 (ΗΠΑ-παγκόσμιο): Χρυσό U19 Ilca6
- 2026 (Ισπανία-παγκόσμιο): Ασημένιο U21 Ilca6
- 2026 (Θεσσαλονίκη-ευρωπαϊκό): Χρυσό U21 Ilca6
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