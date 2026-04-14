Δυνατή πρεμιέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth

Πολύ καλή αρχή πραγματοποίησαν τα μέλη της εθνικής ομάδας στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που διεξάγεται στην Ισπανία.

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα των Ελλήνων ιστιοπλόων στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που διεξάγεται στην Ισπανία. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία των ILCA 4 Youth με τη συμμετοχή 258 αγοριών και 169 κοριτσιών από 42 χώρες, εκ των οποίων οι 37 είναι ευρωπαϊκές.

Στα κορίτσια η Ελένη Αλχανάτη, πέμπτη παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025, τερμάτισε πρώτη και στις δυο ιστιοδρομίες που έγιναν και φιγουράρει στην κορυφή της γενικής βαθμολογίας!

Πολύ καλά πάει και η Ελένη Τριάντου, η οποία τερμάτισε 1 και 9 αντίστοιχα και με 10 βαθμούς είναι 13η και 1η στην κατηγορία U16. Στην 21η θέση των U18 είναι η Kαλλιόπη Γκαρή, η οποία και στις δύο κούρσες ήταν 8η.

Στα αγόρια πολύ δυνατό ξεκίνημα έκανε ο Στέφανος Σαμαράς. Και στις δυο ιστιοδρομίες τερμάτισε δεύτερος και με 4 βαθμούς βρίσκεται στην 5η θέση της γενικής βαθμολογίας και στην 4η της κατηγορίας U18.

Ο Κωνσταντίνος Καρακασίδης τερμάτισε 9 και 3 αντίστοιχα και με 12 βαθμούς είναι 14ος στη γενική βαθμολογία και 3ος στα U16. O Μιχαήλ Ακάλεστος τερμάτισε 4 και 10 αντίστοιχα και με 14 βαθμούς είναι 19ος στα U18.

Η πανελλήνια πρόκριση για την εθνική ομάδα Όπτιμιστ



Με τη συμμετοχή 122 ιστιοπλόων από 33 ομίλους της χώρας ο Ν.Α.Ο. Βούλας διοργανώνει την open πανελλήνια πρόκριση (Grand Final) της κατηγορίας Οπτιμιστ για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας.

Οι πρώτοι 12 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το διάστημα 18-28 Ιουνίου στο Μαρόκο και στο ευρωπαϊκό της Πολωνίας από 24 έως 31 Ιουλίου.

Ο αγώνας, που θα μεταδοθεί σε Live Streaming από το κανάλι της Ιστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας στοYou Tube, ξεκινά την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Απριλίου.