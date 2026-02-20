ΕΟΧΑ: «Χρηματοδοτήσαμε τον Αλέξανδρο Γκιννή με ποσό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων με ανοικτή επιστολή απαντά στη δήλωση του Αλέξανδρου Γκιννή και παρουσιάζει τις δικές της θέσεις για όσα συνέβησαν στο «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Ο «πόλεμος» ανακοινώσεων καλά κρατεί αναφορικά με το θέμα της συμμετοχής του Αλέξανδρου Γκιννή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Η απόφαση που πάρθηκε στην Ιταλία, ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής στο σλάλομ της τεχνικής κατάβασης απλά να πάρει μέρος εκτός συναγωνισμού στην τελευταία κούρσα της καριέρας του, αρχικά έφερε την αντίδραση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ), Γιώργο Νικητίδη, που αναφέρθηκε κι έπειτα την απάντηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Την Πέμπτη (19/2) ήρθε η δήλωση του Αλέξανδρου Γκιννή, που τόνισε ότι «στην Ελλάδα σπουδαίοι αθλητές δεν έχουν υποστήριξη από τις Ομοσπονδίες τους» και την Παρασκευή (20/2) ακολούθησε η απάντηση της ΕΟΧΑ.

Σε αυτή από πλευράς Ομοσπονδίας, τονίζεται για τον Αλέξανδρο Γκιννή, ο οποίος «όταν επέλεξε να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας κι ήρθε στην Ε.Ο.Χ.Α. συμφώνησε με τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας τη "μη χρηματοδότησή του" κι «ότι του αρκεί η κάλυψη κάποιων δαπανών για μετακινήσεις».

Η παρούσα διοίκηση της ΕΟΧΑ, όπως σημειώνεται στην επιστολή «προσέγγισε τον αθλητή, αναθεώρησε το πλαίσιο συνεργασίας και χρηματοδότησε το αγωνιστικό του πρόγραμμα από δικούς της πόρους με συνολικό ποσό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ ενισχύοντας την προσπάθειά του», διευκρινίζοντας «ότι ειδικά για το 2024 και το 2025 η χρηματοδότηση του Γκιννή άγγιζε περίπου το 75 – 80% της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνει η ομοσπονδία από την Πολιτεία».

Αναλυτικά η ανοιχτή επιστολή της ΕΟΧΑ

«Aγαπητοί φίλοι,

Τις τελευταίες μέρες, με αφορμή όσα έγιναν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εξελίσσεται ένα μπαράζ δημοσιευμάτων, όπου κάποιοι με ασύστολα ψέματα επιχειρούν να βλάψουν της Ομοσπονδία μας.

Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και (κυρίως) για να προστατευθούν οι αθλητές μας, οι οποίοι άδικα βρέθηκαν στο στόχαστρο απαξιωτικών σχολίων από ανθρώπους που έχουν πλήρη άγνοια για τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες και τις θυσίες που απαιτεί το άθλημά μας.

Αθλητές που προπονούνται σε μια χώρα στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, με υποτυπώδεις υποδομές για αυτά τα αγωνίσματα και βεβαίως με σαφώς μικρότερους προϋπολογισμούς από εκείνους των μεγάλων χιονοδρομικών δυνάμεων.

Κι όμως, αυτά τα παιδιά καταφέρνουν να στέκονται ισάξια απέναντι σε αθλητές στους οποίους παρέχονται ασύγκριτες δυνατότητες και μέσα.

Η Ομοσπονδία μας ουδέποτε στράφηκε εναντίον οποιουδήποτε αθλητή. Πολύ περισσότερο εναντίον του Αλέξανδρου Γκιννή, ο οποίος αποτελεί τον κορυφαίο Έλληνα χιονοδρόμο όλων των εποχών και έχει τιμήσει τη χώρα μας με τις επιτυχίες του.

Για λόγους ιστορικής ακρίβειας, ο αθλητής επέλεξε να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας σε μια περίοδο που η αμερικανική ομοσπονδία είχε διακόψει το πρόγραμμα της ομάδας σλάλομ στην οποία συμμετείχε.

Όταν ήρθε στην Ε.Ο.Χ.Α. συμφώνησε με τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας τη "μη χρηματοδότησή του", δηλώνοντας ότι το μόνο που επιθυμεί είναι να μπορεί να αγωνιστεί για τη χώρα και ότι του αρκεί η κάλυψη κάποιων δαπανών για μετακινήσεις.

Η παρούσα διοίκηση της Ε.Ο.Χ.Α. μετά την εκλογή της, προσέγγισε τον αθλητή, αναθεώρησε το πλαίσιο συνεργασίας και χρηματοδότησε το αγωνιστικό του πρόγραμμα από δικούς της πόρους με συνολικό ποσό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, ενισχύοντας την προσπάθειά του, επιβραβεύοντας τις διεθνείς διακρίσεις του και αναγνωρίζοντας την αξία και τη δυναμική του για το μέλλον.

Να σημειωθεί ότι ειδικά για το 2024 και το 2025 η χρηματοδότηση του Γκιννή άγγιζε περίπου το 75 – 80% της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνει η ομοσπονδία από την Πολιτεία. Για εμάς ήταν ο κορυφαίος αθλητής και τον υποστηρίξαμε σαν κορυφαίο.

Η μόνη δέσμευση για εκείνον ήταν ότι η χρηματοδότηση θα δίνεται με πλήρη διαφάνεια (προϋπολογισμούς, απολογισμούς και νόμιμα παραστατικά δαπανών).

Ποτέ δεν διατέθηκαν χρήματα σε οποιονδήποτε χωρίς έλεγχο και τεκμηρίωση, και ο ίδιος δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση.

Παράλληλα, η νέα Διοίκηση ενίσχυσε τις εθνικές ομάδες και το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες με ποσά που υπερβαίνουν κατά πολύ τα δεδομένα όλων των προηγούμενων ετών.

Το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού της E.O.X.A. (που φτάνει στο 80%) όλα τα τελευταία χρόνια διατίθεται άμεσα στους αθλητές, στα αγωνιστικά προγράμματα και στους αγώνες – γεγονός που γνωρίζει πολύ καλά η χιονοδρομική κοινότητα. Το ποσοστό αυτό είναι από τα μεγαλύτερα (αν όχι το μεγαλύτερο) μεταξύ όλων των Ομοσπονδιών.

Η Ομοσπονδία είναι θεσμικά υπεύθυνη για τους αθλητές της και τα προγράμματά τους, συνεχώς με εξαίρεση μόνο την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, κατά την οποία η ευθύνη της συνολικής αποστολής ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Οι 15-20 μέρες των αγώνων για τις οποίες ουδέποτε αμφισβητήθηκε η αρμοδιότητα της ΕΟΕ προφανώς δεν αφαιρούν από την ΕΟΧΑ το αυτονόητο δικαίωμα να λαμβάνει ενημέρωση για όλα τα κρίσιμα ζητήματα (υγείας κλπ.) που αφορούν στους αθλητές μας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΧΑ σημείωσε σε μια δήλωση ότι για το θέμα Γκιννή, πως "δεν είχαμε καμία ενημέρωση και καμία ανάμειξη στις όποιες αποφάσεις λήφθηκαν".

Αυτή ακριβώς ήταν και η αλήθεια, που άλλωστε και ο ίδιος ο Γεν. Γραμματέας της ΕΟΕ με την επιστολή – δήλωσή του παραδέχεται ξεκάθαρα. Είναι εύλογο να ζητά η Ομοσπονδία έγκαιρη ενημέρωση για τόσο σοβαρές αποφάσεις, όπως η μη συμμετοχή αθλητή σε Ολυμπιακό Αγώνα ενός αθλητή της, για τον οποίο μάλιστα έχει επενδύσει τέτοια ποσά.

Προφανώς ποτέ και για κανένα λόγο, δεν έθετε η ομοσπονδία σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του αθλητή της, κάτι που για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτή την ενημέρωση όμως δεν μας την παρείχαν και αυτό ακριβώς σημειώσαμε, όταν πολλοί από την χιονοδρομική οικογένεια μας χαρακτήρισαν "συνεργούς" των εξελίξεων.

Το επίπεδο μια αγαστής συνεργασίας τορπιλίστηκε από χειρισμούς συγκεκριμένων στελεχών της Ολυμπιακής Επιτροπής και η ευθύνη βρίσκεται αποκλειστικά στην δική τους πλευρά.

Απόρροια όμοιων χειρισμών είναι και το γεγονός ότι η Ε.Ο.Χ.Α. ήταν η μόνη από τις εθνικές ομοσπονδίες που δεν είχε φυσική παρουσία διοικητικών στελεχών της στους αγώνες, αφού για άγνωστους σε εμάς λόγους δε λάβαμε από την Ε.Ο.Ε. καμία διαπίστευση. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά.

Η δημόσια στοχοποίηση της Ομοσπονδίας, του Προέδρου της αλλά και των ίδιων των αθλητών μας, από έμμισθους υπαλλήλους της Ε.Ο.Ε., επίσης δεν μπορεί να υποστηρίξει το πνεύμα συνεργασίας που οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε.

Η κριτική είναι θεμιτή όταν βασίζεται στη γνώση και στον σεβασμό. Η απαξίωση, όμως, δεν τιμά κανέναν — και σίγουρα όχι τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινό αγώνα για να κρατούν τη σημαία ψηλά.

Η Ομοσπονδία δεν αντιπαρατίθεται με πρόσωπα. Υπερασπίζεται τον θεσμικό της ρόλο, τη διαφάνεια στη διαχείριση και – πάνω απ’ όλα – τους αθλητές μας που αξίζουν σεβασμό και στήριξη.

Αυτά θα τα διασφαλίσουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και απόλυτη προσήλωση στο συμφέρον της ελληνικής χιονοδρομίας, με όποιον κι αν χρειαστεί να συγκρουστούμε».