Δύο απίθανες γιαγιάδες στην Απούλια, παραξενεύτηκαν βλέποντας κέρλινγκ στην τηλεόραση κι αποφάσισαν να αναλάβουν δράση, δίνοντας τη δική τους εκδοχή.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» βρίσκονται στις τελευταίες ημέρες διεξαγωγής τους και στην Ιταλία κάποια αγωνίσματα έχουν συνεπάρει τον κόσμο.

Όπως τις δύο γιαγιάδες, την Γκρατσιέλα και τηνΤερέζα, που μέσα από το social media παρουσίασαν ένα βίντεο, που έγινε viral σε ελάχιστο χρόνο.

Ζώντας στην πόλη Αλταμούρα της νότιας Ιταλίας, μέσα από το Antico Forno Santa Caterina παρουσιάζουν τοπικές λιχουδιές της Απουλίας με βάση το ψωμί, όμως τώρα το πήγαν σε άλλο επίπεδο, συναπαρμένες από το κέρλινγκ και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Η ιδέα προέκυψε απλώς από μια ερώτηση, επειδή με ρώτησαν τι ήταν αυτό το πράγμα στην τηλεόραση με το "τηγάνι που πέφτει στο πάτωμα", οπότε προσπάθησα να τους το εξηγήσω με φυσικό τρόπο» εξήγησαν κι έτσι δημιούργησαν ένα ξεχωριστό βίντεο.

Πήραν μια κατσαρόλα, από μια σκούπα, βγήκαν στο πλακόστρωτο κι άρχισαν να... παίζουν κέρλιγκ.