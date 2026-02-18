Με επιστολή προς την Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκαθάρισε το τοπίο αναφορικά με τον Αλέξανδρο Γκιννή και τη συμμετοχή του.

Μπορεί ο Αλέξανδρος Γκιννής να πραγματοποίησε την πρώτη και τελευταία του συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ο ίδιος βρέθηκε στο προσκήνιο για άλλο λόγο. Μέσω του λογαριασμού του στα social media Πρόεδρος της Ελληνική Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, Γιώργος Νικητίδης, κατηγόρησε τον Έλληνα αθλητή για λόγους ηθικής με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να παίρνει θέση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Νικητίδης, μέσω της δημοσίευσής του τονίζει πως ο Γκιννής στέρησε την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στον δεύτερο αθλητή της χώρας στο αλπικό σκι. Μάλιστα, τόνισε πως όσον αφορά την τελευταία τιμητική του κατάβαση η Ομοσπονδία δεν είχε καμία ενημέρωση, χαρακτηρίζοντας ως φιέστα την τιμητική κατάβαση του Έλληνα αθλητή.

Η ανάρτηση του Γιώργου Νικητίδη

«Διαβάζω σε διάφορες αναρτήσεις τα σχόλια σου για την ομοσπονδία. Οφείλω να σε διαβεβαιώσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και προκαλώ οποιονδήποτε να με διαψεύσει αλλά με στοιχεία. Η Ομοσπονδία δεν είχε καμία ανάμειξη σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Αλέξανδρο Γκιννή. Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν είχαμε απολύτως καμία ενημέρωση σε οποιοδήποτε σημείο όσων συνέβησαν στην Ιταλία.

Ούτε για την μη συμμετοχή του "σημαιοφόρου" (που απλά μας ανακοινώθηκε η αλλαγή της τελευταίας στιγμής), ούτε βέβαια για την συν-απόφαση (Γκιννή & ΕΟΕ) σχετικά με την «ηρωϊκή έξοδο» κάτι το οποίο μάθαμε από τα social media το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε ότι στην φιέστα του Γκιννή συναίνεσε και η FIS, θέλω να έχεις υπόψη ότι ο ίδιος επικοινώνησα με τον πρόεδρο της διεθνούς ομοσπονδίας και του ανέλυσα την απόλυτη αντίθεση του ΔΣ της ομοσπονδίας, όπως είχε αποτυπωθεί λίγο νωρίτερα».

Στην ανάρτηση αυτή η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προσπάθησε μέσω επιστολής να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, κάνοντας ανάλογες διευκρινήσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του Γκιννή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η επιστολή της ΕΟΕ προς την ΕΟΧΑ

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν αθλητή ενταγμένο στην Ολυμπιακή Ομάδα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να προβεί στην παρούσα θεσμική διευκρίνιση.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της Ολυμπιακής Ομάδας, από τη στιγμή που ένας αθλητής εντάσσεται επισήμως στην Ολυμπιακή Ομάδα της χώρας, υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία, εποπτεία και ευθύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η ένταξη αυτή δεν αποτελεί απλή τυπική διαδικασία, αλλά μεταφέρει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ευθύνες και δικαιώματα στην ΕΟΕ, η οποία είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος θεσμικός φορέας για τη διοικητική, αγωνιστική και εκπροσωπευτική διαχείριση των μελών της Ολυμπιακής Αποστολής.

Ως εκ τούτου:

• Δημόσιες δηλώσεις που αφορούν αθλητές της Ολυμπιακής Ομάδας, χωρίς προηγούμενη θεσμική επικοινωνία ή ενημέρωση της ΕΟΕ, δημιουργούν σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες.

• Παράλληλα, ενδέχεται να πλήττουν την ενιαία θεσμική έκφραση της χώρας στο Ολυμπιακό Κίνημα.

• Τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν εξυπηρετούν ούτε το άθλημα, ούτε τους αθλητές, ούτε το κύρος του ελληνικού Ολυμπιακού Κινήματος, ιδίως σε περιόδους που απαιτείται θεσμική σοβαρότητα, ενότητα και ψυχραιμία.

Η ΕΟΕ σέβεται απόλυτα τον ρόλο και την αυτοτέλεια των Ομοσπονδιών στο αγωνιστικό και αναπτυξιακό τους έργο. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά ζητήματα που άπτονται της Ολυμπιακής Ομάδας και της επίσημης Ολυμπιακής συμμετοχής, η αρμοδιότητα είναι σαφής και θεσμικά κατοχυρωμένη.

Εφεξής, θα παρακαλούσαμε, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να μην υπάρχει πλήρης γνώση των διαδικασιών ή του πλαισίου αρμοδιοτήτων, να ζητείται προηγουμένως η συνδρομή και η επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να αποφεύγονται δημόσιες παρερμηνείες και περιττές εντάσεις.

Η κοινή μας ευθύνη είναι η προστασία του αθλητή, η διαφύλαξη της θεσμικής τάξης και η ενίσχυση της ενότητας του ελληνικού αθλητισμού.

Με θεσμικό σεβασμό,

Ο Γενικός Γραμματέας

της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Στέφανος Χανδακάς».