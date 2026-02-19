Ο Αλέξανδρος Γκιννής με δήλωσή του πήρε θέση για τη διαμάχη που ξέσπασε με επίκεντρο τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες «Μιλάν-Κορτίνα 2026».

Η συζήτηση που δημιουργήθηκε με επίκεντρο τον Αλέξανδρο Γκιννή, αρχικά με την ανάρτηση του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, Γιώργου Νικητίδη κι έπειτα με την ανακοίνωση-απάντηση της ΕΟΕ, έφερε και την αντίδραση του ίδιου του αθλητή.

Ο Αλέξανδρος Γκιννής εξ αιτίας των προβλημάτων τραυματισμού, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί όπως θα επιθυμούσε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», όμως του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει μια απλή κι εκτός συναγωνισμού κατάβαση στο σλάλομ, ολοκληρώνοντας έτσι την καριέρα του.

Ομως η ανάρτηση του προέδρου της ΕΟΧΑ, Γιώργου Νικητίδη για «μη ενημέρωση της ομοσπονδίας» έφερε την απάντηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και την απάντηση του Αλέξανδρου Γκιννή.

Ο 31χρονος «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής στην τεχνική κατάβαση το 2023, με δήλωσή του αναφέρεται στις σχέσεις του με τον πρόεδρο της ΕΟΧΑ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη προς την ΕΟΕ και τους διεθνείς φορείς, που του έδωσαν την ευκαιρία να ολοκληρώσει με αυτή την τιμητική κατάβαση την καριέρα του, αλλά και την περηφάνεια του για όσα προσέφερε στο σκι.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξανδρου Γκιννή

«Είναι πράγματι λυπηρό ότι αποχωρώ από αυτόν τον χώρο έχοντας αυτή τη σχέση με την ομοσπονδία μου. Οι δυσκολίες στις σχέσεις μας ξεκίνησαν από τη στιγμή που εξελέγη ο νέος πρόεδρος. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν εξέφρασα δημόσια τις ανησυχίες ή τις διαφωνίες μου μαζί του.

Επέλεξα τη σιωπή από σεβασμό προς τον θεσμό και προς την ομάδα. Όμως πλέον θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω ανοιχτά. Δεν είναι μυστικό ότι οι σχέσεις μας δεν ήταν οι καλύτερες και θεωρώ βαθιά προβληματικό το ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σπουδαίοι αθλητές που δεν έχουν την υποστήριξη που τους αξίζει από τις ομοσπονδίες τους. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να μας απασχολήσει σοβαρά ως χώρα.

Από εκεί και πέρα, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τη FIS και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, που μου έδωσαν τη δυνατότητα να κλείσω την καριέρα μου σε αυτή την τεράστια σκηνή. Ήταν μια στιγμή αξιοπρέπειας. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο κ. Κούβελο και τον αρχηγό αποστολής Δήμο Γυρούση, οι οποίοι αποδεικνύουν έμπρακτα ότι βάζουν τους αθλητές πάνω απ’ όλα.

Με στεναχωρεί αυτό που ακούγεται; Το ότι η αρνητικότητα προέρχεται από ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων στην ίδια τη χώρα της οποίας τη σημαία τίμησα διεθνώς, ναι — αυτό είναι απογοητευτικό. Όμως δεν με καθορίζει. Δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο όσα έχω πετύχει.

Είμαι περήφανος για την καριέρα μου. Αφιέρωσα τα πάντα στο να φτάσω το ελληνικό σκι σε επίπεδο που δεν είχε βρεθεί ποτέ πριν. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς».

