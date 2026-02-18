Ο πρόεδρος της Σαχτάρ δώρισε 230 χιλιάδες δολάρια στον Ουκρανό σκελετονίστα που αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς για «πολιτικό» μήνυμα στο κράνος του.

Ο πρόεδρος της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ρινάτ Αχμέτοφ, ανακοίνωσε δωρεά 10 εκατομμυρίων γρίβνιας (περίπου 230 χιλιάδες δολάρια) προς τον σκελετονίστα Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς, ο οποίος αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επειδή αγωνίστηκε φορώντας «κράνος μνήμης» προς τιμήν Ουκρανών αθλητών που έχασαν τη ζωή τους μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο 27χρονος αθλητής αποβλήθηκε από τη διοργάνωση, καθώς η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έκρινε ότι το μήνυμα που έφερε στο κράνος του συνιστούσε πολιτική δήλωση εντός του αγωνιστικού χώρου, κατά παράβαση των σχετικών κανονισμών. Η προσφυγή του στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο απορρίφθηκε.

Η Σαχτάρ Ντονέτσκ ανακοίνωσε την Τρίτη (17/2) ότι ο Αχμέτοφ διέθεσε στο ίδρυμα του Χερασκέβιτς ποσό ίσο με το χρηματικό έπαθλο που θα λάμβανε σε περίπτωση κατάκτησης χρυσού μεταλλίου, με στόχο «να στηρίξει τον αγώνα του για το δικαίωμα στη μνήμη και την προάσπιση των συμφερόντων της Ουκρανίας στη διεθνή σκηνή».

«Ο Βλαντ Χερασκέβιτς στερήθηκε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιστρέφει όμως στην Ουκρανία ως αληθινός νικητής», δήλωσε ο Αχμέτοφ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας. «Ο σεβασμός και η υπερηφάνεια που κέρδισε από τους Ουκρανούς αποτελούν την ύψιστη ανταμοιβή. Παράλληλα, θέλω να διαθέτει την απαραίτητη ενέργεια και τους πόρους ώστε να συνεχίσει την αθλητική του πορεία, αλλά και να αγωνίζεται για την αλήθεια, την ελευθερία και τη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για την Ουκρανία».

Στο πλευρό του αθλητή τάχθηκε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι του απένειμε το Παράσημο της Ελευθερίας.