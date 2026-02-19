Μπαρτζώκας: «Πολλές φορές κάνουμε σενάρια για το ποιοι παίκτες θα παίξουν και έρχεται η ζωή και τα ανατρέπει»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν προκύψει στην ομάδα του ενώ έκανε ειδική αναφορά και στον Μόντε Μόρις.

Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου κερδίζοντας στον ημιτελικό το Μαρούσι με 91-67.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε στην αρχική του τοποθέτηση: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, κάναμε τη δουλειά όπως έπρεπε, χωρίς να πιεστούμε ή να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια παίρνοντας την πρόκριση όπως περίμεναν όλοι. Ο προπονητής έχει στο μυαλό του διάφορα πράγματα, όπως να μην χτυπήσουν παίκτες, όπως έγινε με τον Μιλουτίνοφ που ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό, ή όπως να δώσουμε χρόνο στον Μόρις που μας βοήθησε πολύ σήμερα και έδειξε την ποιότητά του».

Και συνέχισε: «Συγχαρητήρια και στο Μαρούσι, παίζει πολύ καλύτερα τώρα και δεν είναι αντίπαλος που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε περπατώντας. Στο μπάσκετ έχεις να κάνεις δύο πράγματα, να παίξεις καλά στην επίθεση και στην άμυνα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει μόνο το ένα, γιατί τότε θα έχει ταβάνι. Εμείς έχουμε πολλούς καλούς επιθετικούς, με παίκτες που δεν είχαν συνηθίσει στην καριέρα τους να παίζουν καλή άμυνα και πλέον το κάνουν. Το Μαρούσι έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, έχει παίκτες όπως ο Μέικον, ο Κινγκ, ο Περάντες, δύο πολύ καλούς ψηλούς… Το γεγονός ότι δεχτήκαμε μόλις 67 πόντους δείχνει τη δυναμική που έχουμε σαν ομάδα. Πρέπει να είσαι καλός και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς ανέφερε: «Έχουμε προπόνηση αύριο. Ο Τζόουνς έχει τενοντίτιδα, που καταπολεμάται με θεραπεία, ενδυνάμωση και χάπια. Ελπίζουμε στην προπόνηση να είναι διαθέσιμος, γιατί έχουμε τώρα και το πρόβλημα με τον Μιλουτίνοφ. Πολλές φορές κάνουμε σενάρια για το ποιοι παίκτες θα παίξουν και έρχεται η ζωή και τα ανατρέπει. Δεν μπορείς να προετοιμάσεις στο μυαλό σου ποιοι θα είναι οι ξένοι. Είναι αμφίβολος ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ τώρα, οπότε θα πρέπει πρώτα να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι».

Ο Ντόντα Χολ είπε από τη πλευρά του: «Κάναμε καλή ομαδική προσπάθεια. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά ήρθαμε να πάρουμε τη νίκη και αυτό κάναμε».