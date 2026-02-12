Η ΔΟΕ απέκλεισε τον Ουκρανό, Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς για το κράνος-μνήμης

Ο Ουκρανός, Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς αποκλείστηκε από τη συνέχεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, για τις απεικονίσεις αθλητών συμπατριωτών του που έφερε στο κράνος του κι έπεσαν θύματα στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς, πλήρωσε την επιλογή του να φορέσει στους Ολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2016» το κράνος-μνήμης, με τον αποκλεισμό του από τους Αγώνες.

Ο αθλητής του σκέλετον πάνω στο κράνος του έφερε απεικονίσεις 24 Ουκρανών αθλητών, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στον πόλεμο με την Ρωσία. Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από το Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, που προχώρησε στον αποκλεισμό του Ουκρανού από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Χεράσκεβιτς ενημερώθηκε για την απόφαση μετά από συνάντηση νωρίς το πρωί της Πέμπτης (12/2) από την πρόεδρο της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, στον χώρο διεξαγωγής των αγωνισμάτων sliding. Την ίδια στιγμή η ουκρανική ομάδα ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Κίρστι Κόβεντρι: «Δεν διαφωνώ με το μήνυμα, όμως υπάρχουν οι κανονισμοί»

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι είχε συνάντηση με τον Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς.

Η 42χρονη ολυμπιονίκης της κολύμβησης, αμέσως μετά ζήτησε από τον πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής (ΠΕΠ) της ΔΟΕ να επανεξετάσει την ανάκληση της διαπίστευσης του Βλαντίσλαβ Χεράσκεβιτς για τους Αγώνες του «Μιλάνου Κορτίνα 2026». Κάτι που έγινε δεκτό, που σημαίνει ότι ο Χεράσκεβιτς μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του «Μιλάνου Κορτίνα 2026» χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί.

Η Κίρστι Κόβεντρι σε δηλώσεις της για όσα συνέβησαν είπε: «Ένιωσα ότι ήταν πραγματικά σημαντικό να έρθω και να μιλήσω μαζί του πρόσωπο με πρόσωπο. Κανείς, κανείς, ειδικά εγώ, δεν διαφωνεί με το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα μνήμης.

Όμως δεν πρόκειται για το μήνυμα. Πρόκειται κυριολεκτικά για τους κανόνες και τους κανονισμούς. Σε αυτήν την περίπτωση - τον αγωνιστικό χώρο - πρέπει να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους και δυστυχώς, αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν επιτρέπονται μηνύματα.

Θα μπορούσαμε να βρούμε τρόπους να αποτίσουμε φόρο τιμής στο μήνυμά του, στο κράνος του, πριν αγωνιστεί. Και δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτή τη λύση.

Έχουμε θεσπίσει αυτούς τους κανόνες για να προσπαθήσουμε να είμαστε δίκαιοι, αλλά και για να προσπαθήσουμε και να μας επιτρέψουν να κάνουμε και τα δύο: να επιτρέψουμε στους αθλητές να εκφραστούν, αλλά και να τους επιτρέψουμε να είναι ασφαλείς. Εγώ δεν του μιλούσα ως πρόεδρος, αλλά ως αθλήτρια. Ήθελα πραγματικά να τον δω να αγωνίζεται σήμερα.»