Μόρις: «Ελπίζω να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός και να δώσουμε σε όλους αυτό που περιμένουν»

Ο Μόντε Μόρις μίλησε για την επιστροφή του στα παρκέ και για τον ενδεχόμενο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας εν αναμονή του αντιπάλου του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετέτρεψε σε περίπατο τον ημιτελικό με το Μαρούσι, επικράτησε με 67-91 και πήρε το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού του θεσμού.

Μεγάλο κέρδος για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από 40 ημέρες, προσφέροντας 11 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 13:25 που πάτησε παρκέ και μίλησε για την κατάστασή του.

Αναλυτικά

«Ένιωσα πολύ καλά που επέστρεψα στο παρκέ. Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Ιησού Χριστό που μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά απόψε και να είμαι πίσω εκεί έξω με τα παιδιά. Είναι μια σπουδαία νίκη και ανυπομονούμε για τον τελικό.

Είναι αυτό που θέλει να δει ο κόσμος. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να τα καταφέρει, για να δώσουμε σε όλους αυτό που περιμένουν. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος.

Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά από ιατρικής πλευράς θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Ο αστράγαλος ήταν καλά. Είχε λίγη ενόχληση εδώ κι εκεί, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό όταν επιστρέφεις. Όπως είπα, είμαι απλώς ευγνώμων. Και τώρα έχουμε γρήγορη μετάβαση, 48 ώρες.

Το πρώτο βράδυ ήταν brutal. Με έβαλαν σε μπότα – δεν είχα ξαναφορέσει ποτέ στη ζωή μου. Μετά ήμουν σε ένα ποδήλατο αποκατάστασης, το έλεγα Rolls-Royce. Προσπαθούσα να βγάλω και λίγο χιούμορ από όλο αυτό. Έκανα πάγο, θεραπείες δύο φορές την ημέρα, υπήρχε πολύ πρήξιμο… Ήταν μια διαδικασία, μια εμπειρία.

Νιώθω ότι τελικά μου έκανε καλό που έχασα εκείνα τα παιχνίδια και έμεινα έξω, για να δω πώς ρέει η επίθεσή μας και να μάθω καλύτερα πώς να κινούμαι μέσα σε αυτή. Τώρα αισθάνομαι ότι είμαι πλήρως ενημερωμένος με όλα και έμαθα πολλά.

Ο κόουτς περιμένει από μένα να παίζω σε υψηλό επίπεδο, οπότε θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα για εκείνον, γιατί κι εκείνος μας δίνει το 110%.

Πρέπει να έχεις νοοτροπία “next man up”. Εγώ τραυματίστηκα, ο Κόρι μπήκε και βοήθησε. Μετά τραυματίστηκε ο Κόρι, μπήκε ο Φρανκ. Στο τέλος της ημέρας είμαστε οικογένεια. Όποιον κι αν επιλέξει ο προπονητής, πρέπει να είναι έτοιμος. Είναι επιχείρηση, αυτό είναι το επαγγελματικό μπάσκετ. Κι εγώ απλώς χαίρομαι που το ρόστερ μας είναι τόσο βαθύ».