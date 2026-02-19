Τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου, στον ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ολυμπιακός πήρε εύκολα τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 67-91.

Πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» ο Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου, 11 είχε ο Μόρις και 10 ο Χολ. Στον αντίποδα, Σάλας και ο Κουζέλογλου είχαν από 12 πόντους

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πλέον θα βρει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Ηρακλής (20:00).