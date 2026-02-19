Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Τα highlights της αναμέτρησης
Τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου, στον ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ο Ολυμπιακός πήρε εύκολα τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 67-91.
Πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» ο Σάσα Βεζένκοβ με 16 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου, 11 είχε ο Μόρις και 10 ο Χολ. Στον αντίποδα, Σάλας και ο Κουζέλογλου είχαν από 12 πόντους
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πλέον θα βρει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Ηρακλής (20:00).
Δείτε ΕπίσηςΠαπανικολάου: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου και θέλουμε να το πάρουμε πίσω αυτό το σκήπτρο»
Τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
