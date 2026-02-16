Γκιννής: H τελευταία κατάβαση καριέρας στο «Μιλάνο - Κορτίνα 2026»
Το είχε προαναγγείλει κι έτσι έγινε! Ο Αλέξανδρος Γκιννής ολοκλήρωσε την καριέρα του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, πραγματοποιώντας την τελευταία κατάβαση της καριέρας τους.
Ο Έλληνας αθλητής έλαβε μέρος, τιμητικά, στο αγώνα που έγινε. Χωρίς να πιεστεί απήλαυσε την τελευταία του κατάβαση, ευχαριστώντας το κοινό που τον καταχειροκρότησε. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία συμμετοχή του ίδιου σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, βάζοντας παράλληλα τέλος στην καριέρα τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως πριν δύο χρόνια (2023) ο Αλέξανδρος Γκιννής είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Δείτε την τελευταία κατάβαση του Αλέξανδρου Γκιννή
