Την τελευταία κατάβαση της καριέρας του έκανε ο Αλέξανδρος Γκιννής στις ιταλικές Άλπεις, στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Το είχε προαναγγείλει κι έτσι έγινε! Ο Αλέξανδρος Γκιννής ολοκλήρωσε την καριέρα του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, πραγματοποιώντας την τελευταία κατάβαση της καριέρας τους.

Ο Έλληνας αθλητής έλαβε μέρος, τιμητικά, στο αγώνα που έγινε. Χωρίς να πιεστεί απήλαυσε την τελευταία του κατάβαση, ευχαριστώντας το κοινό που τον καταχειροκρότησε. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία συμμετοχή του ίδιου σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, βάζοντας παράλληλα τέλος στην καριέρα τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν δύο χρόνια (2023) ο Αλέξανδρος Γκιννής είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.