Η Μαρία-Ελένη Τσιόβολου κατετάγη στην 53η θέση στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Η Μαρία-Ελένη Τσιόβολου πήρε μέρος στον αγώνα του γιγαντιαίου σλάλομ και κατέλαβε την 53η θέση στο αγώνισμα με συνολικό χρόνο 2:41.91 στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Η 26χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετείχε στους 2ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της. Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα η Τσιόβολου τερμάτισε σε 1:17.44 και στην 60ή θέση και στη δεύτερη κατάβασή της χρονομετρήθηκε σε 1:24.47 και με 2:41.91 πήρε την 53η θέση, σε σύνολο 75 αθλητριών.

Νέος θρίαμβος για Μπρινιόνε

Η Φεντερίκα Μπρινιόνε έγραψε ιστορία, καθώς η 35χρονη Ιταλίδα με νέα εντυπωσιακή εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα. Στο πρώτο σκέλος ήταν η ταχύτερη (1:03.23) κι έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Η Μπρινιόνε στο 2ο σκέλος είδε επτά αθλήτριες να είναι πιο γρήγορες από το 1:10.27 που σημείωσε, όμως είχε το πλεονέκτημα από το 1ο σκέλος και με συνολικό 2:13.50 κατέκτησε το 2ο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η Ιταλίδα πριν από μερικά 24ωρα είχε θριαμβεύσει και στο Super G κι όλα αυτά έπειτα από ένα τρομερό ατύχημα που είχε πριν από 10 μήνες.

Η Μπρινιόνε έφθασε στα πέντε μετάλλια σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και μπήκε στο Πάνθεον των κορυφαίων αθλητών της Ιταλίας στο αλπικό σκι ισοφαρίζοντας τον αριθμό μεταλλίων του θρυλικού Αλμπέρτο Τόμπα.

Στο αγώνισμα δεν δόθηκε χάλκινο μετάλλιο, καθώς η Σουηδέζα, Σάρα Εκτορ και η Λουίζ Στγιένερσουντ από τη Νορβηγία σημείωσαν τον ίδιο χρόνο (2:14.12) και ανέβηκαν μαζί στο 2ο σκαλί του βάθρου.

Οι ελληνικές συμμετοχές στο «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» θα συνεχιστούν τη Δευτέρα (16/2), με τον Αλέξανδρο Γκιννή να είναι ανάμεσα στους 91 αθλητές που θα πάρουν μέρος στην τεχνική κατάβαση, με το πρώτο σκέλος του αγώνα να ξεκινά στις 11:00 ώρα Ελλάδος.

