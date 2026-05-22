Ο Ιρανός στράικερ με βάση όσα προκύπτουν από το περιβάλλον του νιώθει μία χαρά στον Ολυμπιακό και θέλει να συνεχίσει και του χρόνου στο Λιμάνι.

Εν αρχή ο Μέχντι Ταρέμι είναι παίκτης με συμβόλαιο σε ισχύ στον Ολυμπιακό. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν πληροφορίες για εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για τον διεθνή φορ από ευρωπαϊκές ομάδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν επίσημες προτάσεις δεν υπάρχουν ακόμα για τον Ταρέμι αλλά εκτός απροόπτου θα υπάρξουν καθώς έχει πολύ καλό όνομα στην Ευρώπη. Ωστόσο εδώ υφίσταται μία πολύ σημαντική παράμετρος.

Ο ίδιος ο έμπειρος φορ με βάση όσα προκύπτουν από το περιβάλλον του είναι πολύ ευχαριστημένος στον Ολυμπιακό. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θέλει να συνεχίσει στους Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν.

Ο 33χρονος στράικερ έχει 16 γκολ και 6 ασίστ στον Ολυμπιακό. Κατέγραψε 39 συμμετοχές στους Ερυθρόλευκους την χρονιά που μας πέρασε που ήταν η πρώτη του στον σύλλογο. Το περασμένο καλοκαίρι είχε αποτελέσει στόχο και του Παναθηναϊκού ωστόσο επέλεξε τον Ολυμπιακό όπου ιεραρχικά ήταν ο Νο2 φορ πίσω από τον Ελ Καμπί και ειδικά μετά την αποχώρηση του Γιάρεμτσουκ.