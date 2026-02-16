Ιστορικό ρεκόρ: Η παρουσία γυναικών φωτογράφων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς «χτύπησε» το 87%

Στον κόσμο της αθλητικής φωτογραφίας και ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ποδόσφαιρο, οι γυναίκες επαγγελματίες φωτογράφοι έπρεπε να καταβάλουν τις διπλάσιες προσπάθειες προκειμένου να κερδίσουν τις θέσεις που τους αναλογούσαν.

Τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν μια βαθιά ανισότητα στο κομμάτι της αθλητικής φωτογραφίας, που διατηρήθηκε μέχρι πρόσφατα. Σύμφωνα με αναφορές από τους Αγώνες του Παρισιού το 2024 και προηγούμενες διοργανώσεις, περισσότερο από το 62% των αθλητικών φωτογράφων είναι άνδρες. Αυτή η δυσαναλογία μάλιστα μπορεί να επηρέαζε άμεσα όλα αυτά τα χρονια και το πώς αναπαρίστανται οι αθλητές και οι αθλήτριες. Στατιστικά, οι γυναίκες συχνά καλύπτονταν λιγότερο ή με λανθασμένο τρόπο σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες φωτογράφοι ήταν πολλές, με μερικές εξ αυτών να αναφέρουν σε ξένα Μέσα ότι ποτέ δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε τέτοια τουρνουά, ενώ δεν λείπουν περιστατικά όπου τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν από τις γραμμές του γηπέδου «για να μην χτυπήσουν».

Ωστόσο, το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει ριζικά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026». Σε μια ιστορική στιγμή για τα αθλητικά μέσα ενημέρωσης, η πλειονότητα των φωτογράφων που επιλέχθηκαν για το κλειστό «pool» διανομής εικόνων ήταν γυναίκες! Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πατινάζ, όπου σε ένα συγκεκριμένο αγώνισμα, οι 7 ήταν από τους 8 φωτογράφους που βρίσκονταν στην «πρώτη γραμμή» ήταν γυναίκες.

Αυτή η μετατόπιση είναι επαναστατική για τον χώρο της αθλητικής φωτογραφίας. Η παρουσία των γυναικών φωτογράφων σε ποσοστό που αγγίζει το 87,5% σε συγκεκριμένα δρώμενα της φετινής διοργάνωσης προσφέρει μια νέα οπτική στα χειμερινά αθλήματα που σίγουρα έλειπε.