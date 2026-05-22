Μουντιάλ 2026: Με Χάαλαντ και Όντεγκααρντ η αποστολή της Νορβηγίας
Ο Στόλε Σολμπάκεν ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (21/05) την 26μέλης αποστολή της Νορβηγίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 20 ημέρες.
Η ομάδα από τη Σκανδιναβία θα ταξιδέψει για την διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής με όλα της τα «αστέρια», με τους Έρλινγκ Χάαλαντ, Γιούλιαν Ρίερσον, Μάρτιν Όντεγκααρντ, Φρέντικ Αουρσνες, Αντρέα Σέλντερουπ, Αλεξάντερ Σόρλοθ και Γιέργκεν Στραντ- Λάρσεν, να συμπεριλαμβάνονται κανονικά στην αποστολή του ομοσπονδιακού προπονητή.
Μοναδική έκπληξη αποτελεί ίσως η επιλογή του νεαρού τερματοφύλακα Σάντερ Τανγκβικ, ο οποίος δεν έχει καταγράψει ακόμη κάποια διεθνή συμμετοχή με τη φανέλα της Νορβηγίας.
🚨🇳🇴 OFFICIAL: Norway squad for 2026 World Cup has been released. pic.twitter.com/58LTW7Om97— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026
Αναλυτικά η αποστολή της Νορβηγίας:
Τερματοφύλακες
Όριαn Νίλαντ
Έγκιλ Σέλβικ
Σάντερ Τάνγκβικ
Αμυντικοί
Κρίστοφερ Βασμπάκ-Άγιερ
Γιουλιάν Ρίερσον
Λέο Όστιγκαρντ
Μάρκους Χόλμγκρεν-Πέντερσεν
Ντέιβιντ Μόλερ-Βόλφε
Φρέντρικ-Αντρέ Μπγιόρκαν
Τόρμπγιορν Χέγκεμ
Σόντρε Λανγκάς
Χένρικ Φάλκενερ
Μέσοι
Μάρτιν Όντεγκααρντ
Σάντερ Μπέργκε
Πάτρικ Μπεργκ
Κρίστιαν Θόρστβεντ
Μόρτεν Θόρσμπι
Αντόνιο Νούσα
Φρέντρικ Αουρσνες
Όσκαρ Μπομπ
Γιενς-Πέτερ Χάουγκε
Αντρέας Σέλντερουπ
Θέλο Άασγκαρντ
Επιθετικοί
Αλεξάντερ Σόρλοθ
Έρλινγκ Χάαλαντ
Γιέργκεν Στραντ-Λάρσεν
