Μπενουά Ρισό: Ο προπονητής 16 αθλητών από 13 χώρες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ο Μπενουά Ρισό είναι προπονητής και χορογράφος στο πατινάζ και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες καθοδηγεί 16 αθλητές από 13 χώρες.

Το όνομά του είναι Μπενουά Ρισό και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό... ρεκόρ. Ο 38χρονος Γάλλος είναι προπονητής και χορογράφος στο πατινάζ κι έχει υπό την επίβλεψή του 16 αθλητές από 13 διαφορετικές χώρες στους Αγώνες!

Πραγματικά ο Ρισό είναι με διαφορά το πιο πολυάσχολο πρόσωπο και πριν από μερικά 24ωρα πρέπει να έχασε λίγο την... μπάλα, καθώς στο σύντομο πρόγραμμα των ανδρών, δηλαδή στον ίδιο αγώνα, χρειάστηκε να καθοδηγήσει επτά από τους 16 αθλητές του.

Κι εδώ έρχονται τα ωραία, με τον Ρισό τη μια στιγμή να συγχαίρει τον Γεωργιανό, Νίκα Εγκάτζε και την άλλη στιγμή να αγκαλιάζει τον Καναδό, Στίβεν Γκογκόλεφ.

Ο Ρισό πέρα από τις γνώσεις του, στο «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» έχει και πλούσια γκαρνταρόμπα, καθώς από αθλητή σε αθλητή χρειάζεται να αλλάζει και να φορά τα αντίστοιχα ρούχα της αντίστοιχης χώρας.

Via la giacca della Georgia, dentro quella degli USA!



Ecco il momento del cambio d’abito di Benoit Richaud, il coreografo di 16 pattinatori appartenenti a 13 nazioni diverse pic.twitter.com/klpXJYA5TG — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 13, 2026

Με τους κανονισμούς επιτρέπεται σε προπονητές να συνεργάζονται με αθλητές από πολλά έθνη, ακόμα κι αν αγωνίζονται μεταξύ τους.

«Είναι στην πραγματικότητα πολύ απαιτητικό συναισθηματικά, γιατί, ξέρεις, εξαρτάται από το πώς θα πάει. Αν ένας κάνει άσχημα πατινάζ και ο άλλος εκτελέσει σωστά τις ασκήσεις του, έχεις αυτή την κορύφωση συναισθήματος που είναι πολύ δύσκολο να εκφράσεις» δήλωσε ο Ρισό και συμπλήρωσε «ο κόσμος γελάει επειδή φοράω πάντα μαύρα. Και τώρα όλοι λένε πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε τον Μπενουά με διαφορετικά χρώματα; Συνήθως βάζω τα πάντα στο καμαρίνι του σκέιτερ. Αν όχι, έχουμε πάντα έναν αρχηγό ομάδας ή τον προπονητή της εθνικής ομάδας που κρατάει τα μπουφάν και μου τα δίνει».