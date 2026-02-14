Η Μπρινιόνε γύρισε από την κόλαση και πήρε το χρυσό στην Κορτίνα

Η Φεντερίκα Μπρινιόνε έκανε το απίστευτο, μόλις δέκα μήνες μετά από έναν τραυματισμό που θα μπορούσε να της τελειώσει την καριέρα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σούπερ-τζι των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο -Κορτίνα.

Με τον αριθμό 6 στο στήθος, η Ιταλίδα μπήκε στην πίστα με αποφασιστικότητα. Η διαδρομή ήταν αδυσώπητη, γρήγορες στροφές, παγίδες παντού και κάνενας χώρος για λάθος. Πέντε από τις πρώτες εννέα αθλήτριες βγήκαν εκτός, ανάμεσά τους και μεγάλα φαβορί. Η Μπρινιόνε όμως κράτησε την ψυχραιμία της. Το 1:23.41 που έγραψε το χρονόμετρο δεν απειλήθηκε ποτέ και όταν οι αντίπαλοι πέρασαν τη γραμμή, όλοι ήξεραν ότι το χρυσό έμενε στην Ιταλία. Στο βάθρο μαζί της ανέβηκαν η Ρομάν Μιραντολί από τη Γαλλία (ασημένιο) και η Κορνέλια Χύτερ από την Αυστρία (χάλκινο),

Και πίσω από αυτή τη νίκη κρύβεται μια απίστευτη ιστορία επιμονής. 315 ημέρες πριν, στις 3 Απριλίου 2025, η Μπρινιόνε υπέστη σοβαρό τραυματισμό, κάταγμα στην κνήμη, βλάβη στην περόνη και ρήξη πρόσθιου χιαστού. Χειρουργείο, πλάκα, βίδες. Στις πρώτες εβδομάδες δεν μπορούσε καν να πατήσει το πόδι της. Σιγά-σιγά όμως, με ατελείωτες ώρες φυσικοθεραπείας, κατάφερε να ξαναβρεί τη δύναμη και το θάρρος, να γράψει ιστορία.

Στα 35 της, πλέον, έχει κατακτήσει όλα τα Ολυμπιακά μετάλλια, το χρυσό στην Κορτίνα έρχεται να προστεθεί στο ασημένιο στο γιγαντιαίο σλάλομ και το χάλκινο στο σύνθετο του Πεκίνου 2022, αλλά και στο χάλκινο στο γιγαντιαίο σλάλομ της Πιονγκτσάνγκ 2018. Και αυτή η στιγμή μπροστά στο κοινό της πατρίδας της πιθανότατα θα μείνει ως η πιο δυνατή εικόνα της καριέρας της.

«Προσπάθησα απλώς να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ή θα έβγαινε ή όχι», είπε μετά την κατάκτηση του χρυσού. «Το να γίνω Ολυμπιονίκης είναι κάτι που δεν είχα φανταστεί. Είναι ξεχωριστό».