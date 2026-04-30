Νόιερ: Έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν

Νίκος Κικίδης
Ο Μάνουελ Νόιερ αποφάσισε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία του προφέρει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μπάγερν και Μάνουελ Νόιερ για πάντα μαζί! Ο αρχηγός της Μπάγερν αποφάσισε να παραμείνει στο Μόναχο και μετά το καλοκαίρι, όποτε και εκπνέει η τρέχουσα συμφωνία τους. Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», οι Βαυαροί προσφέρουν στον Γερμανό γκολκίπερ συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 ώστε να παραμείνουν μαζί για ακόμα ένα έτος.

Ο ατζέντης του μάλιστα εθεάθη την Πέμπτη (30/4) στα γραφεία του συλλόγου για να διαπραγματευτεί με τους ιθύνοντες τηςβΜπάγερν, αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει οριστικά συμφωνία.

Το δημοσίευμα πάντως αναφέρει πως από τη νέα σεζόν ο χρόνος παρουσίας του Νόιερ στην ενδεκάδα θα μειωθεί, καθώς ο Γιόνας Ούρμπιχ πρόκειται να ξεκινήσει σε περισσότερα παιχνίδια συγκριτικά με φέτος.

     

    Φόρτωση BOLM...
     

