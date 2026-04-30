Νόιερ: Έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν
Μπάγερν και Μάνουελ Νόιερ για πάντα μαζί! Ο αρχηγός της Μπάγερν αποφάσισε να παραμείνει στο Μόναχο και μετά το καλοκαίρι, όποτε και εκπνέει η τρέχουσα συμφωνία τους. Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», οι Βαυαροί προσφέρουν στον Γερμανό γκολκίπερ συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 ώστε να παραμείνουν μαζί για ακόμα ένα έτος.
Ο ατζέντης του μάλιστα εθεάθη την Πέμπτη (30/4) στα γραφεία του συλλόγου για να διαπραγματευτεί με τους ιθύνοντες τηςβΜπάγερν, αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει οριστικά συμφωνία.
Το δημοσίευμα πάντως αναφέρει πως από τη νέα σεζόν ο χρόνος παρουσίας του Νόιερ στην ενδεκάδα θα μειωθεί, καθώς ο Γιόνας Ούρμπιχ πρόκειται να ξεκινήσει σε περισσότερα παιχνίδια συγκριτικά με φέτος.
🚨💣 BREAKING | Decision made: Manuel #Neuer wants to extend his contract with FC Bayern. Bayern are offering him a new deal until 2027.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 30, 2026
Agent Thomas Kroth was on site today. As confirmed by photos from BILD. Initial talks over numbers and details have taken place, but no… pic.twitter.com/2v1Ete8dlg
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.