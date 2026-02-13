Η Λίντσεϊ Βον με μήνυμά της αποκάλυψε ότι θα χρειαστεί να γίνουν δύο ακόμα χειρουργικές επεμβάσεις, μετά το σοβαρό τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Λίντσεϊ Βον μέσα από τα social media μοιράστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) τις σκέψεις της από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται, μετά τον σοβαρό τραυματισμός της στον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Η 41χρονη Αμερικανίδα, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης που έχει λάβει, αποκάλυψε ότι θα χρειαστούν δύο ακόμα χειρουργικές επεμβάσεις.

«Γεια σας παιδιά, ήθελα απλώς να δώσω μια μικρή ενημέρωση και να ευχαριστήσω πολύ όλους όσους μου στέλνουν λουλούδια και γράμματα και καρχαρίες, λούτρινα ζωάκια, ήταν απλά τόσο καταπληκτικά και με έχουν βοηθήσει πραγματικά πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες μερικές μέρες στο νοσοκομείο εδώ» είπε αρχικά στο μήνυμά της η Αμερικανίδα ολυμπιονίκης και συμπλήρωσε: «Επιτέλους νιώθω περισσότερο ο εαυτός μου, αλλά έχω πολύ, πολύ δρόμο μπροστά μου.

Αύριο, (σ.σ. Σάββατο) θα υποβληθώ σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση και ελπίζω να πάει καλά, και στη συνέχεια θα μπορέσω να φύγω και να επιστρέψω σπίτι, οπότε και θα χρειαστώ άλλη μια χειρουργική επέμβαση. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνεπάγεται αυτό ακόμα μέχρι, αλλά περίπου σε αυτή την κατάσταση βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είμαι απλώς στο νοσοκομείο, εντελώς ακίνητη. Αλλά έχω πολλούς φίλους και συγγενείς που έρχονται να με επισκεφτούν και όπως είπα, τα γράμματα, τα σημειώματα και όλα, τα λουλούδια, ήταν απλά απίστευτα».



H Βον εννέα ημέρες πριν από τον αγώνα της την Κυριακή (8/2) στο «Μιλάνο - Κορτίνα 2026» υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό της γόνατο σε άλλο ατύχημα.

Όμως αυτό δεν την εμπόδισε να βρεθεί στην εκκίνηση του αγώνα κατάβασης, με την προσπάθειά της να κρατά μόλις 13 δευτερόλεπτα, νέα πτώση και σύνθετο κάταγμα κνήμης, που έβαλε την ίδια σε νέες περιπέτειες.