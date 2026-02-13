Απόδραση στο 85΄για τη Μίλαν, η οποία με λυτρωτή τον Λούκα Μόντριτς λύγισε με 2-1 την Πίζα και παρέμεινε στο κατόπι της πρωτοπόρου Ίντερ από το -5!

Έπαιξε με τη φωτιά για 85 λεπτά, αλλά στο τέλος δεν... κάηκε! Η Μίλαν θα μπορούσε να είχε κλειδώσει πολύ νωρίτερα το τρίποντο, όμως έχασε πέναλτι, ισοφαρίστηκε και το μετέτρεψε σε... θρίλερ. Με τον αειθαλή Λούκα Μόντριτς ωστόσο να δίνει τη λύση στα τελευταία λεπτά απέδρασε με το τελικό 2-1 από την Πίζα και μείωσε την απόσταση στο -5 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Οι Ροσονέρι με το γνωστό τους φετινό στυλ υπό τις οδηγίες του Μαξ Αλέγκρι δυσκολεύονταν να παράγουν με συνέπεια ευκαιρίες στην αντίπαλη περιοχή, όμως την ίδια στιγμή είχαν περίσσια ασφάλεια στη δική τους. Και μια καλή στιγμή τους αρκούσε για να προηγηθούν, όταν στο 39΄ο Λόφτους Τσικ πήρε την σκαστή κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας για το 0-1.

Στο 56΄οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους και να κλειδώσουν το τρίποντο από νωρίς, όμως ο Φίλκρουγκ σημάδεψε δίπλα από το δοκάρι στην εκτέλεση του πέναλτι, σπαταλώντας μια χρυσή ευκαιρία. Κι αφού το το 2-0 δεν έγινε σε εκείνο το σημείο, η Πίζα βρήκε την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Στο 71΄συγκεκριμένα ο Λογιόλα υποδέχθηκε τη μπάλα ολομόναχος στο ύψος του πέναλτι και με ψύχραιμο πλασέ βρήκε δίχτυα για το 1-1.

Το άγχος μεταφέρθηκε ξανά στους Ροσονέρι που παιδεύονταν να δημιουργήσουν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα, όμως βρήκαν τελικά τη λύτρωση από τα πόδια του πιο έμπειρου του ρόστερ. Στο 85΄συγκεκριμένα ο Ρίτσι έστρωσε τη μπάλα με αυτοθυσία στον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος τσίμπησε τη μπάλα με το μυτάκι στο τετ-α-τετ κι έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ένα προβάδισμα που διατηρήθηκε μέχρι τέλους παρά την αποβολή του Ραμπιό στο 90΄+2΄, ο οποίος αντίκρισε δεύτερη κάρτα κι αποχώρησε από τον αγώνα δυο λεπτά πριν από το τελευταίο σφύριγμα.

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Ατεκάμε (77΄Πούλισικ), Μπαρτεσάγκι, Φοφανά (72΄Ρίτσι), Μόντριτς, Ραμπιό, Λόφτους-Τσικ (71΄Ραφαέλ Λεάο), Ενκουνκού (50΄Φίλκρουγκ, 90΄Ντε Βίντερ)