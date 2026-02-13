Ανατριχιαστική εκτίμηση ορθοπεδικού για τον τραυματισμό της Βον: «Nα μη χάσει το πόδι της»

Ένας θρύλος των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Λίντσεϊ Βον, δίνει αυτή τη στιγμή την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής της για να σώσει το ίδιο της το πόδι. Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την Daily Mail μετά το τρομακτικό ατύχημά της στην κατάβαση των Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», περιγράφουν μια κατάσταση κρίσιμη, που μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμη.

Διακεκριμένοι χειρουργοί και ειδικοί ορθοπεδικοί προειδοποιούν για τις δραματικές συνέπειες της πτώσης της 41χρονης Αμερικανίδας. Ο Δρ. Μπερτράν Σονερί-Κοτέ, ειδικός σε εγχειρήσεις γονάτου από τη Λιόν, συγκλόνισε δηλώνοντας πως τραυματισμοί τέτοιας πολυπλοκότητας μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε ακρωτηριασμό. «Πρωταρχικός στόχος τώρα είναι να μπορέσει να κρατήσει το πόδι της και να περπατήσει ξανά κανονικά. Δεν είμαστε καν στο στάδιο να συζητάμε για επιστροφή στον πρωταθλητισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης που υπέστη με τροχαίο ατύχημα ενός μοτοσικλετιστή.

Το χρονικό του τραυματισμού της

Η Βον υπέστη ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο απαίτησε ήδη τρεις χειρουργικές επεμβάσεις. Οι εικόνες που η ίδια μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας έναν τεράστιο εξωτερικό σταθεροποιητή στο αριστερό της πόδι, πράγμα που... μαρτυρά τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με τους ιατρούς, η ίδια έχει υποστεί πολλαπλά θραύσματα στα οστά της και υπάρχουν πιθανές βλάβες στο δέρμα, στα νεύρα ή στους μύες του ποδιού της.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμάη της, η Λίντσεϊ Βον εξήγησε πως μια λάθος εκτίμηση μόλις λίγων εκατοστών στη γραμμή κατάβασης οδήγησε στην καταστροφή, αλλά φάνηκε να διατηρεί την ψυχραιμία της στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας της.

«Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Το ότι στάθηκα στην αφετηρία ήταν μια νίκη από μόνη της», δήλωσε, σε προηγούμενη ανάρτησή της.