Μόλις 13 δευτερόλεπτα διήρκησε η προσπάθεια της Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα», καθώς η 41χρονη Αμερικανίδα, που αγωνίστηκε με ρήξη χιαστού, είχε πτώση στο αγώνισμα της κατάβασης.

Το όνειρο που είχε η Λίντσεϊ Βον να διεκδικήσει και να κατακτήσει ένα ακόμα μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, «έσβησε» με τον χειρότερο τρόπο για τη 41χρονη Αμερικανίδα, στις πλαγιές της Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο.

Η αθλήτρια θρύλος πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, να συμμετάσχει στους 5ους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν τις βγήκε, 13 περίπου δευτερόλεπτα μετά το ξεκίνημα της κατάβασής της η Βον έχασε την ισορροπία της στον αέρα από το πρώτο άλμα, έχοντας άτσαλη πτώση στο χιόνι. Παρέμεινε στην πίστα για περίπου 13 λεπτά έως ότου την παραλάβει ελικόπτερο.

Μπήκε στον αγώνα με διαλυμένο τον χιαστό

Η Λίντσεϊ Βον βρέθηκε στην εκκίνηση, μόλις εννέα ημέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στη διάρκεια του τελευταίου αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου, στις 30 Ιανουαρίου.

Εκεί η Βον υπέστη ολική ρήξη του αριστερού πρόσθιου χιαστού συνδέσμου της, με αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη στο μηνίσκο και μώλωπες στα οστά, έπειτα από πτώση σε κατηφιρικό σημείο. Όμως πήρε την απόφαση, έστω κι έτσι, να αγωνιστεί στο «Μιλάνο- Κορτίνα 2026».

Η Βον έχει τρία μετάλλια στη συλλογή της από Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Το χρυσό στην κατάβαση στο Βανκούβερ το 2010 και τα χάλκινα στο Super-G στην ίδια διοργάνωση και στην κατάβαση στην Πιονγκτσιάνγ το 2018.

Παράλληλα, είναι μία από τις έξι αθλήτριες που έχουν κερδίσει αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου και στα πέντε αγωνίσματα του αλπικού σκι, την κατάβαση, το Super-G, το γιγαντιαίο σλάλομ, το σλάλομ και το super combined.

Πτώση είχε και η Κάντε Μορένο από την Ανδόρα στον αγώνα της κατάβασης. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Αμερικανίδα, Μπρίζι Τζόνσον με 1:36.10, το ασημένιο η Γερμανίδα, Έμα Άιχερ (1:36.14) και το χάλκινο η Ιταλίδα, Σοφία Γκότζα (1:36.69).