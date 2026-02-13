Τελείωσαν σε 3 μέρες τα προφυλακτικά στο Ολυμπιακό Χωριό
Μια... περίεργη είδηση ήρθε από το χωριό στο Μιλάνο, όπου διαμένουν οι αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, προκαλώντας αρκετό γέλιο.
Όπως προκύπτει από διεθνή μέσα, το Ολυμπιακό χωριό ξέμεινε από... προφυλακτικά μέσα σε μόλις 3 ημέρες! Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δωρεάν χορήγηση «έπεσε» από τα 300.000 (σσ προφυλακτικά) σε μόλις 10.000, με αποτέλεσμα να προκύψει αυτή η έλλειψη.
Η παροχή δωρεάν προφύλαξης στα Ολυμπιακά χωριά αποτελεί εδώ και καιρό παράδοση στους Αγώνες, με τους διοργανωτές να στοχεύουν στην προώθηση του ασφαλούς σεξ και της θετικής σεξουαλικής υγείας μεταξύ των αθλητών. Μάλιστα, ένας ανώνυμος αθλητής δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Stampa την Πέμπτη: «Τα αποθέματα εξαντλήθηκαν σε μόλις τρεις ημέρες. Μας υποσχέθηκαν ότι θα φτάσουν περισσότερα, αλλά ποιος ξέρει πότε».
Winter Olympics' athletes' village runs out of condoms in just THREE DAYS after cutting supply from 300,000 to just 10,000 https://t.co/BGhqgCIVY0— Daily Mail Sport (@MailSport) February 13, 2026
